Stoffel Vandoorne décroche la première pole à Rome

Ce week-end, la Formule E est de retour à Rome sur le circuit urbain de l'EUR, pour la quatrième manche de la saison. Après deux sessions d'essais libres dominées par Edoardo Mortara et Jean-Éric Vergne, c'est sous un ciel couvert que les monoplaces se sont élancées, d'abord réparties en deux groupes (formés selon le classement).

Groupe A - Des leaders déjà au tapis

Dans la première session, Jake Dennis a signé le meilleur temps en 1'40"069. Robin Frijns (avec un demi-centième de retard), Stoffel Vandoorne et Pascal Wehrlein l'ont suivi en quarts de finale. À la surprise générale, le leader du championnat Mortara s'est retrouvé éliminé dès cette première phase de douze minutes, alors qu'il avait réalisé le meilleur temps à la mi-séance. Déception également dans les rangs de Jaguar, avec les deux pilotes Mitch Evans et Sam Bird éliminés dès cette phase de groupe, alors que l'équipe avait pour habitude de bien performer dans la capitale italienne. Dan Ticktum, ancien pilote de Formule 2, a été repoussé à une demi-seconde du reste du peloton.

Pilotes éliminés : Evans, Mortara, Bird, Sims, Buemi, Askew, Ticktum

Groupe B - Les DS Techeetah en force

Le deuxième groupe voyait l'entrée en lice du dauphin au Championnat du monde, Nyck de Vries, ainsi que les Champions de chez DS Jean-Éric Vergne et António Félix da Costa. Après un premier passage, ce sont les deux pilotes de l'équipe française qui ont dominé les débats, alors qu'Oliver Rowland (troisième) et Max Günther (huitième) n'ont été séparés que de 250 millièmes. Après le changement de pneus, DS a maintenu sa domination : cette fois, c'est da Costa qui a pris la tête en 1'40"227, huit centièmes devant Vergne qui a évité Rowland de peu, après un tête-à-queue du Britannique. André Lotterer et Nyck de Vries suivent. Chez les éliminés, Antonio Giovinazzi a poursuivi son début de saison difficile avec le pire temps de la matinée.

Pilotes éliminés : Rowland, di Grassi, Cassidy, Günther, Turvey, Sette Câmara, Giovinazzi

Quarts de finale

Les quarts de finale de l'E-Prix de Rome ont opposé les pilotes suivants : de Vries / Dennis, Frijns / Lotterer, Vergne / Vandoorne et Wehrlein / da Costa.

Dans le premier duel, de Vries a fait la différence dans la première moitié du tour et a été le premier à passer la barre de la minute quarante (1'38"980), la puissance des monoplaces étant augmentée à partir de cette phase à élimination directe. Le duel suivant a été une formalité pour le compatriote du Champion du monde en titre : avec un temps en 1'38"764, Frijns a totalement dominé Lotterer, avec près d'une seconde d'avance. L'affrontement suivant, alléchant sur le papier, a confirmé son statut : malgré deux temps similaires sur les deux premiers secteurs, Vandoorne a accéléré en fin de tour pour coller une demi-seconde à Vergne. Le Belge a signé un 1'38"596, meilleur temps des quarts. L'autre pilote DS a vengé son coéquipier, en dominant Wehrlein dans un scénario similaire au précédent duel. Les deux Porsche se retrouvent donc éliminées en quarts, tandis que les deux Mercedes passent.

La première demi-finale a opposé les deux Néerlandais, de Vries et Frijns. C'est ce dernier qui a réalisé la meilleure performance, dans une bataille extrêmement serrée où l'écart n'a jamais dépassé quatorze centièmes. La seconde demie, entre da Costa et Vandoorne, a été encore plus disputée : avec une petite erreur pour chaque pilote, le Belge a permis à Mercedes d'attendre la finale pour quinze millièmes !

La finale a donc opposé Frijns à Vandoorne. Derrière dès le début du tour après quelques glissades en freinage, Frijns a refait son retard dans le deuxième secteur, avant que Vandoorne n'enfonce finalement le clou en fin de tour. Le Belge signe la pole position avec plus de trois dixièmes d'avance, en 1'39"151. Frijns partira en première ligne pour la première course, suivi de da Costa et Vandoorne.

E-Prix de Rome 2022 - Qualifications 1

Groupe A

Groupe B

Quarts de finale

Demi-finales

Finale