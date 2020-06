Scott Dixon domine et s'impose au Texas !

Le Néo-Zélandais a pris la tête de l'épreuve au 32e tour et ne l'a abandonnée que lors de ses arrêts au stand, au cours d'une course qu'il a dominée de la tête et des épaules. Cette première manche de la saison était particulière à bien des égards, et la piste du Texas Motor Speedway a offert un défi très particulier aux pilotes.

En l'absence d'essais depuis le mois de février, à cause de la pandémie de COVID-19, les pilotes n'avaient pas le droit d'effectuer plus de 35 tours sous drapeau vert avec le même train de pneus. Mais la vraie difficulté résidait dans le tarmac lui-même. La NASCAR a roulé pour la dernière fois au Texas en novembre dernier, et a apposé, comme souvent, du "PJ1" sur la ligne extérieure. Ce composé est censé offrir plus de grip, afin d'améliorer le spectacle, en permettant aux pilotes de rouler sur plusieurs lignes différentes.

Malheureusement pour l'IndyCar, du résidu de ce PJ1 est resté présent et transformait la ligne extérieure en véritable patinoire ! Il était donc très important de ne pas rentrer en courbe par l'extérieur, ce qui a notamment causé l'accident de Takuma Sato en qualifications, le pilote japonais ne prenant pas part à la course, faute de réparations terminées à temps.

Dixon n'a été inquiété que par son équipier Felix Rosenqvist, longtemps en deuxième position après quelques jolis dépassements sur les pilotes du Team Penske. Le Suédois a profité en fin de course du trafic en piste pour revenir juste derrière son équipier, mais il a malheureusement terminé sa course dans le mur au 191e tour en prenant un tour à James Hinchcliffe.

Le vainqueur du jour a finalement devancé Simon Pagenaud et Josef Newgarden après un restart à trois tours de l'arrivée. Les pensionnaires du Team Penske s'étaient élancés depuis les avant-postes, mais ont rencontré des problèmes de vibration tout au long de l'épreuve. Newgarden en particulier a connu de grandes difficultés sur les longs relais en début de course, mais le Champion en titre est parvenu à améliorer sa voiture pour terminer sur le podium.

Zach Veach a réalisé une très belle prestation pour signer son meilleur résultat avec la quatrième place, devant Ed Carpenter et Conor Daly. Colton Herta termine septième devant son équipier Ryan Hunter-Reay, qui a connu des soucis avant même le départ et a écopé d'un drive-through d'entrée de jeu. Les mêmes soucis ont touché Alexander Rossi, qui a lui connu une course beaucoup plus difficile, terminée au 15e rang, à un tour.

Le rookie Oliver Askew a signé son premier top 10 avec la neuvième position, devant Tony Kanaan, qui disputait là sa dernière course au Texas Motor Speedway. Le Brésilien ne participe qu'aux manches sur ovales cette année, pour sa dernière saison en IndyCar. Charlie Kimball a été classé 11e malgré un accident dans le dernier tour, alors que l'Américain a réalisé une superbe épreuve, pointant dans le top 5 pour l'écurie d'A.J. Foyt.

Les deux autres rookies de la saison 2020, Rinus VeeKay et Alex Palou, ont été impliqués dans un accident au 38e tour. Le Néerlandais est parti en tête-à-queue, percutant l'Espagnol. Des débuts décidément difficiles pour VeeKay, qui s'était crashé dès son deuxième tour en essais libres.

La saison d'IndyCar se poursuivra le 4 juillet prochain avec le Grand Prix d'Indianapolis, disputé sur le circuit routier. Ce sera la première fois dans l'Histoire qu'une épreuve d'IndyCar se disputera en lever de rideau d'une course de NASCAR Cup Series, le Brickyard 400 se déroulant le lendemain, sur l'ovale.