Ericsson remporte une course démente à Nashville !

Marcus Ericsson a remporté la nuit dernière à Nashville une manche d'IndyCar complètement folle, marquée par neuf neutralisations dont deux drapeaux rouges. Le pilote suédois a lui-même pensé avoir tout perdu en début de course, lorsqu'il s'est envolé après avoir percuté Sébastien Bourdais par l'arrière à la relance du cinquième tour. Pourtant, malgré un aileron avant endommagé et remplacé puis une pénalité consécutive à cet accident, il s'est imposé au terme d'un scénario incroyable.

Lorsque l'épreuve de 80 tours a été relancée une deuxième fois, le poleman Colton Herta était en tête mais une troisième neutralisation est intervenue après un incident survenu entre Ed Jones et Scott McLaughlin. Puis c'est un drapeau rouge qui a stoppé les débats, qui venaient tout juste de reprendre, au 20e tour. Le mano a mano entre Will Power et Simon Pagenaud s'est terminé dans le mur pour le Français, qui a bloqué une partie du peloton dans une zone étroite du tracé. Ce drapeau rouge a par ailleurs entraîné la disqualification de Jimmie Johnson pour une intervention interdite sur la monoplace #48.

Le restart du 23e tour s'est bien déroulé, donnant à Colon Herta la possibilité d'enfin s'échapper en tête de course, mais une cinquième interruption a été causée par l'accident de Rinus VeeKay. La sixième a été provoquée par un accrochage entre Scott McLaughlin et Will Power. Après une cinquantaine de tours, c'est le duel entre Pato O'Ward et Alexander Rossi qui a neutralisé les hostilités. Plus tard, le tête-à-queue de Romain Grosjean, un temps en tête au jeu des stratégies forcément très animées et variées, a lui aussi engendré une neutralisation.

L'ultime péripétie, et non des moindres, est intervenue en fin de course alors que Colton Herta tentait de revenir sur un Marcus Ericsson ayant parfaitement jonglé avec les éléments pour se retrouver en tête malgré ses déboires du début de course, mais qui s'est aussi fait remarquer par ses dépassements. Le pilote américain a bloqué ses roues au virage 9 et a tapé le mur assez violemment, nécessitant une longue intervention pour réparer les protections.

Le dernier restart a été donné avec deux tours encore à boucler, permettant à Marcus Ericsson de contrôler la situation devant Scott Dixon, James Hinchcliffe, Ryan Hunter-Reay et Graham Rahal.

"J'essaie juste de comprendre comment j'ai fini par gagner la course après m'être envolé et avoir vu le ciel au cinquième tour, et avoir pensé que ma course était terminée", a réagi Marcus Ericsson après sa deuxième victoire en IncyCar. "Je n'arrive pas à y croire ! J'ai passé un petit moment dans les airs. Je suis désolé pour Seb. Je me suis fait piéger [au restart], j'ai pensé qu'ils allaient partir. J'ai cru que ma course était terminée. Mais nous avons réparé la voiture, j'ai pris un stop-and-go et nous étions derniers."

"Il y avait des dégâts sur la voiture mais je me suis dit qu'il fallait essayer de remonter autant de places que possible et terminer dans les 15 premiers. Après, l'équipe a fait un excellent travail avec la stratégie, les arrêts ont été excellents, et il y a eu tellement d'incidents... Mais nous avons fait tout ce qu'il fallait quand il le fallait."

Septième de cette course, Álex Palou conserve la tête du championnat devant Pato O'Ward et Scott Dixon, tandis que Marcus Ericsson est toujours cinquième. Premier français, Simon Pagenaud est sixième tandis que Sébastien Bourdais pointe au 15e rang devant Romain Grosjean, 16e.

IndyCar - Nashville