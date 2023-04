Une deuxième place frustrante pour Grosjean à Long Beach

Charger le lecteur audio

Parti troisième sur la grille de départ à Long Beach dimanche soir, Romain Grosjean a pris la deuxième place et remis sa saison sur de bons rails. Le Français oscillait toutefois entre satisfaction et frustration à l'arrivée, n'ayant jamais pu réellement attaquer le futur vainqueur, son coéquipier Kyle Kirkwood, en raison d'une nécessaire gestion de son carburant. Le drapeau jaune qu'il espérait dans le dernier relais n'est jamais arrivé, et c'est avec une énorme quantité inutilisée de push-to-pass qu'il a coupé la ligne d'arrivée.

Le pilote Andretti avait observé son dernier arrêt au stand un tour avant Kyle Kirkwood, son équipe ayant logiquement décidé de couvrir la stratégie de Josef Newgarden. Ressorti derrière l'Américain, il en est resté très proche pendant une trentaine de tours, parfois même sous la seconde, mais n'a jamais pu passer à l'offensive.

"La première chose à faire, c'est de féliciter toute l'équipe : premier, deuxième, quatrième [avec Colton Herta]. C'est génial, c'est un beau week-end", a réagi Romain Grosjean. "Kyle a fait un travail remarquable en qualifications et en course. Il n'a pas fait une seule erreur devant moi, je n'ai pas pu en profiter."

"On avait une excellente stratégie, on a fait du très bon travail et on avait une voiture très rapide. En raison de la tournure de la course, j'ai dû économiser beaucoup de carburant dans le dernier relais. Il me restait 188 secondes de push-to-pass, mais je n'avais pas le droit des les utiliser. Pour une fois, je pense que j'ai trop économisé. Ça fait chier, je n'avais qu'une envie, c'était d'appuyer sur le bouton, mais je n'avais pas le droit. Je mentirais si je disais que je n'aurais pas aimé être sur la première marche du podium, et je pensais avoir une chance, mais la tournure de la course et la situation avec le carburant ont fait que ça n'était pas possible."

"Pour ce qui est de l'équipe, on est dans une très bonne situation je pense. L'équipe a travaillé très dur tout au long de l'hiver pour améliorer nos arrêts au stand. Je crois qu'au Texas, j'ai fait l'arrêt au stand le plus rapide de tous. Et ici aussi, notre arrêt était rapide."

Lorsque son dernier arrêt au stand a été légèrement anticipé, Romain Grosjean a tout tenté dans les deux tours les plus déterminants en vue de la lutte pour la victoire, mais ça n'a pas empêché Kyle Kirkwood de sortir de la pitlane devant lui pour ne plus jamais céder les commandes.

"On savait que les tours de rentrée et de sortie allaient être décisifs", confirme-t-il. "J'espérais être celui qui ferait un tour de plus que les autres, mais c'était Kyle. C'est normal, il était en tête. On devait couvrir Josef Newgarden, et on l'a bien fait. Comme je l'ai dit, la situation avec le carburant n'était pas facile à gérer en fin de course. Ça a créé beaucoup de problèmes avec les freins qui devenaient trop froids, les pneus qui perdaient de la température."

Troisième de la course, Marcus Ericsson occupe la tête du championnat avec 15 points d'avance sur Pato O'Ward. Romain Grosjean est septième, à 39 longueurs.

IndyCar - Grand Prix de Long Beach

