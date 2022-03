L'IndyCar repousse à nouveau l'arrivée du moteur hybride

Charger le lecteur audio

L'IndyCar se prépare depuis plusieurs années à un passage à une motorisation V6 bi-turbo hybride de 2,4 litres. Initialement prévue pour cette année, cette nouvelle réglementation moteur avait été repoussée à 2023 au plus fort de la crise sanitaire du printemps 2020, sur fond d'incertitude économique.

Alors que Chevrolet et Honda travaillent s'arrache-pied sur cette introduction avec Mahle, entreprise allemande fournisseur des unités hybrides, avec des premiers tests prévus en ce début de saison, l'IndyCar a décidé de repousser à nouveau l'entrée en scène de la nouvelle motorisation, à 2024. À l'origine de cette décision prise en concertation avec les deux constructeurs, les difficultés actuelles dans l'approvisionnement en composants électroniques pour la partie hybride de l'unité de puissance.

"Nous sommes satisfaits du rythme du développement technique du V6 hybride 2,4 litres bi-turbo que nous préparons pour la compétition", a déclaré Jay Frye, président de l'IndyCar. "Nous sommes tout à fait encouragés par les progrès réalisés par notre équipe et nos partenaires, mais une décision immédiate devait être prise pour nous garantir d'être prêts pour la saison 2023 en utilisant notre package moteur actuel de [V6 bi-turbo de] 2,2 litres."

"Merci à nos excellents partenaires chez Honda et Chevrolet d'avoir travaillé sur cette situation difficile de la chaîne d'approvisionnement. Nous avançons à toute vitesse avec le moteur hybride de 2,4 litres et nous sommes impatients de l'avoir en piste en 2024."

En dépit de cette situation, les tests sur circuit des V6 se tiendront bien les 30 et 31 mars à Sebring et la partie hybride continuera d'être incorporée "tout au long de l'année" selon un communiqué du championnat. La nouvelle unité de puissance doit au total développer une puissance de 900 chevaux, 800 venant du V6 bi-turbo et 100 de la partie hybride. Les moteurs actuels, introduits en 2012, développent quant à eux jusqu'à 750 chevaux de puissance.