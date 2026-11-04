IndyCar

Pato O'Ward met la pression sur le Mexique pour accueillir l'IndyCar

Alors qu'il milite depuis plusieurs années pour l'organisation d'une course d'IndyCar au Mexique, Pato O'Ward estime que tous les acteurs du projet doivent être animés par la volonté de faire venir le championnat, et pas seulement par des considérations financières.

Luis Ramírez

Publié: 4 nov. 2026, 12:57

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Photo de : Gavin Baker / Lumen via Getty Images

La confirmation de l'organisation d'une course d'IndyCar à Barcelone au calendrier 2027, avec le soutien d'un promoteur local, a suscité des réactions chez le pilote mexicain Pato O'Ward. Celui-ci a souligné qu'un projet de cette envergure ne pouvait aboutir qu'au prix d'un effort collectif, ce qui, selon lui, n'a pas encore été le cas au Mexique.

Malgré la proximité géographique, une course sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez ne semble pas près de devenir une réalité à court terme. Pour le pilote Arrow McLaren, la rapidité avec laquelle la capitale catalane a conclu son accord met en évidence la différence entre un projet porté par un enthousiasme collectif et les obstacles financiers qui ont freiné les discussions au Mexique.

"Comme vous avez pu le voir avec l'annonce de notre venue à Barcelone, on constate à quelle vitesse un accord peut être conclu lorsque tout le monde, que ce soit la ville ou le circuit, souhaite réellement accueillir le championnat", a déclaré O'Ward à ESPN.

"C'est la partie la plus facile. Le problème survient lorsqu'on vous présente quelque chose de plus difficile à concrétiser pour que le projet soit viable économiquement pour tout le monde. C'est là qu'on se dit : 'Eh bien, il ne s'agit pas simplement de prendre l'avion pour venir. Il faut aussi acheminer les voitures, les équipes et tout ce qu'exige un événement de cette ampleur.'"

Zak Brown et Pato O'Ward.

Photo de: Penske Entertainment

Originaire de Monterrey, le Mexicain estime que le potentiel de l'IndyCar dans son pays pourrait lui permettre de connaître un succès comparable à celui de la Formule 1 aujourd'hui, d'autant que des précédents importants existent.

"L'IndyCar au Mexique pourrait connaître un phénomène similaire à celui de la Formule 1. Il suffit de se rappeler ce qu'était le CART avec Adrián Fernández, lorsqu'il se rendait au Parque Fundidora et à Mexico. Tout est réuni pour que cela fonctionne."

Il a également souligné que le principal obstacle résidait dans l'état d'esprit des différentes parties impliquées dans les négociations et dans leur manque d'engagement véritable.

"Nous avons besoin que toutes les personnes impliquées soient passionnées par l'idée de faire venir le championnat ici, et qu'elles ne cherchent pas simplement à toucher leur chèque. Le plus important est donc de réunir un groupe de personnes réellement investies dans le projet et qui souhaitent toutes le voir réussir."

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