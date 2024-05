McLaren confirme Théo Pourchaire pour le reste de la saison IndyCar

Théo Pourchaire disputera le reste de la saison 2024 de l'IndyCar pour le compte d'Arrow McLaren, c'est ce que l'équipe a annoncé ce jeudi soir. Une exception de taille toutefois : le Français ne participera pas à la 108e édition des 500 Miles d'Indianapolis à la fin du mois.

Champion en titre de F2 et réserviste de Stake en F1, Pourchaire a disputé les deux dernières courses d'IndyCar en date au volant de la Chevrolet #6 en remplacement de David Malukas, blessé à l'intersaison et depuis libéré de son contrat par McLaren. Il s'est montré suffisamment convaincant lors de ses sorties pour devenir titulaire pour la suite de la saison, avec notamment une belle 11e place à Long Beach.

"L'IndyCar compte parmi les meilleures compétitions du sport automobile, et je peux maintenant le dire avec une certaine expérience", a déclaré Pourchaire. "Je suis ravi de relever ce défi avec Arrow McLaren pour le reste de la saison."

"Il s'agit d'une opportunité spéciale et je m'engage à apprendre et à m'améliorer au fur et à mesure que nous prendrons la piste chaque week-end de course. J'ai apprécié mes deux premières courses avec l'équipe et je sais que nous avons beaucoup de potentiel."

"Bien sûr, je voudrais remercier Zak [Brown, PDG de McLaren], Gavin [Ward, directeur de l'équipe Arrow McLaren] et Tony [Kanaan, directeur sportif d'Arrow McLaren], ainsi que l'équipe Sauber F1 Team, pour avoir rendu tout cela possible."

Même s'il a fait ses débuts sur ovale cette semaine du côté de Gateway, Pourchaire ne sera donc pas aligné par McLaren lors de l'Indy 500. Même si l'équipe n'a pas encore officiellement nommé le pilote qui serait au volant de la #6, Callum Ilott, qui avait disputé les deux premières courses de la saison avec l'équipe en lieu et place de Malukas, est indiqué dans le guide média de l'Indianapolis Motor Speedway.