Pourchaire a effectué son premier test sur ovale avec McLaren

Après les très bons débuts de Théo Pourchaire en IndyCar avec l'écurie Arrow McLaren dans les rues de Long Beach en Californie et au Barber Motorsports Park il y a quelques jours, le Champion 2023 de Formule 2 a effectué, ce lundi, ses premiers tests sur l'ovale de Gateway dans le Missouri.

Le pilote de 22 ans avait commencé son rêve américain en remplacement de l'Américain David Malukas, blessé au poignet. Pourchaire avait d'ailleurs impressionné pour sa première course à Long Beach où il avait terminé 11e avec une seule séance d'essais pour se préparer à son baptême du feu. Pour sa deuxième course, le Français a manqué de chance, 18e dans l'avant-dernier tour, il s'est fait sortir par son coéquipier Pato O'Ward.

La rupture du contrat de Malukas, dont la blessure s'est révélée plus grave que prévue, a été officialisée par l'écurie McLaren fin avril. Ainsi, Pourchaire devrait se partager le baquet vacant avec le Britannique Callum Ilott, qui s'échangeront les courses, pour la plupart, sur ovale. Il était donc nécessaire pour le Français de découvrir ce genre de pistes sur lesquelles il n'avait jamais roulé.

Avec l'aide de son coéquipier Alexander Rossi et de Tony Kanaan, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis en 2013 et directeur sportif d'Arrow McLaren, Pourchaire a retrouvé la monoplace au numéro 6 qui semble lui avoir manqué. "On vient juste de terminer ici à St. Louis", a déclaré le pilote. "Ce fut une journée formidable et je suis très heureux d'avoir pu reprendre le volant de la McLaren. D'avoir de nouveau cette opportunité."

"C'est la première fois que je roule sur un ovale, ce qui est très excitant. J'étais impatient de voir ce que ça fait. Je peux le dire maintenant, c'est vraiment, vraiment rapide. C'est très impressionnant. Il faut être très souple sur le volant, quand on réaccélère et il faut être très doux avec la voiture. C'est une sensation incroyable."

Theo Pourchaire, lors des EL1 à Long Beach avec Arrow McLaren Chevrolet. Photo de: Josh Tons / Motorsport Images

"Je suis aussi épuisé mentalement parce que ça va très vite et qu'il ne faut pas commettre d'erreur sur un circuit comme celui-ci", continue Pourchaire. "Si vous faites une petite erreur, vous pouvez finir dans le mur et nous savons tous qu'il est très dangereux de finir dans le mur sur un ovale, mais j'ai pris du plaisir."

"La journée a été plutôt bonne. Le rythme était bon et je voudrais remercier tout le monde dans l'équipe pour m'avoir donné cette opportunité. Je tiens également à remercier Tony et Alexander pour m'avoir aidé aujourd'hui à m'habituer à piloter une IndyCar sur un ovale. C'était une bonne journée."

Selon un représentant de l'équipe, Pourchaire aurait reçu "le feu vert du championnat pour courir sur les ovales à l'avenir". Le Français pourrait avoir de grandes chances de participer à la prochaine course d'IndyCar qui a lieu ce week-end puisque Callum Ilott, normalement prioritaire, ne sera pas disponible, étant engagé pour les 6 Heures de Spa-Francorchamps au volant d'une Porsche 963 de Jota.

Néanmoins, Pourchaire n'a pour l'instant pas été confirmé pour d'autres courses avec Arrow McLaren, l'équipe n'ayant pas encore annoncé le nom du ou des pilotes qui s'engageront avec la voiture n°6 pour le reste de la saison.

Avec Joey Barnes