Les 186 pilotes au départ des 24 Heures du Mans 2024 sont connus

La liste des engagés aux 24 Heures du Mans 2024 affiche désormais complet. Après avoir dévoilé en février dernier les 62 concurrents invités, l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur de l'épreuve, a publié ce lundi l'identité des 186 pilotes annoncés au départ. À moins de changements de dernière minute, les équipages sont donc bouclés dans les trois catégories, et les dernières incertitudes sont levées.

Une des plus importantes concernait Porsche, qui a offert en mars dernier à Sebastian Vettel un test grandeur nature lors d'une simulation d'endurance préparatoire à la classique mancelle. Néanmoins, la collaboration entre le quadruple Champion du monde de Formule 1 et le constructeur allemand ne se concrétisera pas dans l'immédiat. Pour la troisième Porsche 963 LMDh invitée au Mans, la marque alignera finalement Felipe Nasr et Nick Tandy aux côtés de Mathieu Jaminet.

Chez Cadillac, autre constructeur comptant trois LMDh au départ dans la Sarthe, on note principalement l'arrivée de Felipe Drugovich, champion de F2 2022 et réserviste d'Aston Martin en F1. Le Brésilien rejoint Pipo Derani et Jack Aitken sur la V-Series.R n°311 engagée par Action Express Racing.

Du côté de l'écurie Alpine, Ferdinand Habsburg figure bien sur la liste des engagés à ce stade, même si le pilote autrichien, blessé dans un accident en essais fin mars, a une nouvelle fois dû déclarer forfait pour la prochaine manche de WEC. Il sera pour la deuxième fois de suite remplacé par le réserviste Jules Gounon lors des 6 Heures de Spa-Francorchamps en fin de semaine.

En LMGT3, Doriane Pin honorera une nouvelle participation à la classique mancelle en dépit de son programme désormais renforcé en monoplace sous la supervision de Mercedes F1. La Française formera l'équipage 100% féminin des Iron Dames à bord d'une Lamborghini Huracán, toujours associée à Sarah Bovy et Michelle Gatting.

Rappelons, s'il le faut encore, que Valentino Rossi découvrira pour la première fois l'épreuve, également en LMGT3, sur la BMW qu'il partage depuis le début de la saison en WEC avec Maxime Martin et Ahmad Al Harthy, et comme une évidence frappée du numéro 46 !

En cas de forfait d'ici le mois de juin, cinq concurrents figurent toujours sur la liste des réservistes (une Hypercar, deux LMP2 et deux LMGT3).