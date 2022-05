Grosjean révèle pourquoi il a changé d'avis sur les ovales

Charger le lecteur audio

Quand Romain Grosjean a relancé sa carrière en sport automobile en IndyCar, après avoir quitté la Formule 1, il l'admettait volontiers : "Les ovales ne m'ont jamais vraiment attiré, bien qu'ils soient évidemment spectaculaires à regarder". Ne se sentant pas encore prêt à rouler sur ces pistes à plus de 300 km/h de moyenne quelques mois après avoir frôlé la mort au Grand Prix de Bahreïn 2020, l'ancien pilote Haas a commencé son aventure américaine sur les circuits routiers, avec une pole position à Indianapolis et trois podiums pour sa première campagne.

Finalement, dès 2021, Grosjean s'est essayé à l'ovale sur le circuit de Gateway, actuellement connu sous le nom de World Wide Technology Raceway, et il est désormais engagé pour la saison entière en 2022, y compris pour les 500 Miles d'Indianapolis. Mais d'où vient ce revirement sur les ovales ?

"Mes enfants m'ont demandé de les faire", révèle le pilote Andretti à racingnews365.com. "Puis j'ai parlé à ma femme, et elle s'est rendu compte combien j'étais heureux en IndyCar, combien c'était bon pour moi – et c'est risqué, mais peut-être qu'il y a davantage à gagner qu'à perdre, alors nous avons décidé de le faire. Je ne devrais pas être là, alors chaque jour est un bonus. La vie est juste un peu plus agréable depuis [l'accident de Bahreïn], car je suis heureux et reconnaissant d'être en vie."

Romain Grosjean (Andretti Autosport)

"Ce n'est pas facile pour ma femme, mais elle l'accepte. Elle regarde les courses et elle accepte à quel point c'est cool en IndyCar, combien les fans m'aiment et combien j'adore ça aussi. Comme je l'ai dit, quant au rapport bénéfice/risque, il y a bien plus de bénéfices."

S'il n'a pas encore eu de réussite sur ovale, Grosjean s'est classé dans le top 7 des trois courses déjà disputées sur des circuits routiers cette saison, ce qui lui permet d'occuper la huitième place du championnat. Ainsi, même avec une Haas devenue compétitive en Formule 1, la catégorie reine ne lui manque pas.

"Je parle parfois à Günther [Steiner, directeur de Haas F1 Team], une ou deux fois par an. Je lui ai envoyé un message pour le féliciter d'être remonté sur la grille, mais sinon, je suis très content là où je suis. Je veux gagner des courses, hein ? Beaucoup de gens me demandent si j'aimerais revenir chez Haas, et ils font du bon travail, mais je veux avoir l'opportunité de gagner une course tous les week-ends", conclut le pilote franco-suisse.