Prema ajoute une nouvelle corde à son arc avec l'IndyCar

Engagée depuis plus de 40 ans en sport automobile, Prema Racing est bien connue pour être spécialiste des formules de promotion et pour avoir fait décoller bon nombre de pilotes aujourd'hui confirmés. L'écurie italienne court actuellement dans plusieurs championnats : en F2 avec un line-up composé des prometteurs Andrea Kimi Antonelli et Oliver Bearman, en F3, en FRECA, en F4, ainsi qu'en F1 Academy avec la jeune Doriane Pin. Rappelons également que Prema avait rejoint le Championnat du monde d'Endurance en 2022-2023 et remporté l'ELMS en 2022.

Ne souhaitant apparemment pas s'arrêter là, l'écurie a annoncé hier qu'elle allait disputer le championnat d'IndyCar à compter de 2025, engageant deux voitures à plein temps propulsées par un moteur Chevrolet.

"L'annonce d'aujourd'hui marque un tournant dans l'histoire de Prema Racing", déclare le directeur de l'équipe, Rene Rosin. "Faire le pas vers l'IndyCar et participer aux célèbres 500 Miles d'Indianapolis est un rêve qui se réalise pour notre famille et toutes les personnes impliquées dans notre entreprise. Nous avons un immense respect pour l'IndyCar, ses défis uniques et son histoire sensationnelle, et nous sommes impatients d'en faire partie."

"Même s'il ne sera pas facile de concourir en IndyCar, nous sommes déterminés à donner le meilleur de nous-mêmes, à apprendre aussi vite que possible et à devenir des concurrents de premier plan dès le début. L'envie de se battre pour la victoire est notre force, et la rigueur du défi nous donnera encore plus de motivation pour réussir."

"Ce nouveau chapitre sera également bénéfique pour Prema Racing et son personnel, car il offrira de formidables opportunités d'apprentissage et de transfert de savoir-faire. Nous tenons à remercier l'IndyCar pour son accueil chaleureux et Chevrolet pour son soutien à ce projet. Nous sommes impatients de commencer à travailler dans notre nouvel atelier de l'Indiana et de prendre la piste dès que possible."

Depuis sa création en 1983 par Angelo Rosin, Prema a vu passer plusieurs jeunes talents. Nous pouvons compter par exemple Jacques Villeneuve, Champion du monde de Formule 1 en 1997 et vainqueur de l'Indy 500 en 1995 pour les anciens, mais également Charles Leclerc, Oscar Piastri, Logan Sargeant, Esteban Ocon et Pierre Gasly, tous présents sur la grille de F1 2024. Les anciens et actuels pilotes d'IndyCar Ryan Briscoe, Felix Rosenqvist, Marcus Armstrong et Callum Ilott sont eux aussi passés par l'équipe italienne.

Oscar Piastri et Logan Sargeant se battent sous les couleurs de Prema Racing en F3 2020 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Prema Racing, avec sa portée mondiale et sa présence extraordinaire en monoplace, sera un excellent ajout à notre paddock croissant et hautement compétitif", ajoute le président de l'IndyCar, Jay Frye. "Nous sommes impatients de voir Rene et Prema sur la grille de départ de l'IndyCar en 2025."

Selon le communiqué de presse, l'équipe IndyCar de Prema "opérera à partir d'une installation ultramoderne située dans l'Indiana". L'aventure nord-américaine aidera Prema "dans de nombreux domaines", en lui apportant "une couche supplémentaire de savoir-faire, d'expérience et de progrès technique". L'équipe a également indiqué qu'il s'agissait d'une voie de développement pour les pilotes, les ingénieurs, les mécaniciens et les autres membres de l'équipe.

Mark Stielow, directeur des compétitions automobiles pour General Motors, se dit "heureux d'accueillir Rene Rosin et Prema Racing dans [son] programme 2025 d'IndyCar", ajoutant que l'écurie apporte un "succès mondial" à Chevrolet.

D'autres annonces seront faites concernant les pilotes, les sponsors et les partenaires dans le futur, alors que l'équipe commencera bientôt à se préparer en installant son atelier, ses voitures et son équipement en vue de la saison à venir.