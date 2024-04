Vettel a impressionné Porsche mais rien n'a été décidé pour Le Mans

Sebastian Vettel a pris part au test de 36 heures organisé par Porsche Penske avec la 963 LMDh du côté d'Aragon, en Espagne, bouclant un total de 118 tours (soit 581 km) répartis sur quatre relais. Un roulage qui n'a pas été sans impressionner Urs Kuratle, directeur de la compétition d'usine de la marque allemande et qui a collaboré avec Vettel en 2007 chez BMW-Sauber.

"Sebastian n'a assurément pas besoin de prouver qu'il sait piloter une voiture", a déclaré Kuratle au site frère de Motorsport.com, Motorsport-Total.com. "Il avait un certain respect pour cette voiture qu'il ne connaissait pas, mais il l'a très bien gérée."

"Il est toujours le même Sebastian [que celui que j'ai connu], qui s'investit à fond dans ce genre de choses. C'était vraiment une expérience rafraîchissante de découvrir ses impressions. Même pour un quadruple Champion du monde de Formule 1, il y avait tellement de nouvelles choses à gérer : une nouvelle équipe et une voiture assez complexe. Il l'a très bien maîtrisée."

Depuis son retrait de la Formule 1, fin 2022, Vettel n'a pris part à aucune compétition. L'an passé, toutefois, des discussions ont eu lieu avec Jota, équipe cliente de Porsche, pour un programme en WEC.

Porsche va inscrire une troisième voiture lors des 24 Heures du Mans 2024, afin de maximiser ses chances de succès, après avoir entamé la saison sur les chapeaux de roue en signant pole et victoire lors des 1812 KM du Qatar.

Sebastian Vettel au volant de la Porsche 963. Photo de: Porsche Motorsport

Vettel est lié depuis quelques semaines à un éventuel retour en F1, qu'il n'a lui-même pas voulu exclure, mais ce test avec Porsche pose évidemment la question d'une apparition dans la Sarthe pour l'Allemand au mois de juin.

"Il discute avec différentes personnes ; nous n'en avons entendu parler que via la presse", a ajouté Kuratle à propos de ces spéculations. "Rien n'a encore été décidé quant à ce qu'il fera, quant au moment où il pilotera et quant à savoir s'il pilotera pour nous à l'avenir. Ca ne sera clair que dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Il n'y a même pas encore de date à laquelle il sera décidé ce qu'il fera, comment il le fera et où il le fera."

Porsche a jusqu'au 19 mai pour désigner ses pilotes pour les 24 Heures du Mans. À ce jour, seul Mathieu Jaminet a été nommé pour la Porsche Penske #4. Lors du test d'Aragon, Vettel était accompagné de Kévin Estre, Matt Campbell, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki, André Lotterer et Laurens Vanthoor – ainsi que du Champion DTM en titre Thomas Preining.

"Nous recherchons toujours la meilleure solution possible pour la compagnie, pour l'équipe, et nous avons beaucoup de pilotes", a déclaré Kuratle. "Je pense personnellement que nous avons les dix meilleurs pilotes d'Endurance. C'est plus qu'il n'en faut pour avoir trois voitures [avec trois pilotes chacune] au Mans."

Avec Heiko Stritzke et Sven Haidinger