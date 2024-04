Habsburg s'est blessé dans un accident avec l'Alpine LMDh

Titulaire chez Alpine en Hypercar cette saison, Ferdinand Habsburg s'est blessé la semaine dernière dans un accident survenu lors d'une séance d'essais en Espagne. Le pilote de 26 ans était avec plusieurs coéquipiers sur le Motorland Aragón le 27 mars, pour un roulage de préparation pour la suite du championnat et les 24 Heures du Mans. Il est sorti de la piste dans le virage 7 à bord de l'Alpine A424 LMDh.

L'Autrichien a d'abord subi des examens médicaux à l'hôpital, dont il a pu sortir le soir même avant de rentrer chez lui le lendemain. Des examens supplémentaires ont alors révélé des fractures aux vertèbres, sans séquelles neurologiques. Un processus de guérison a été mis en place mais Ferdinand Habsburg se retrouve désormais dans l'incertitude quant à sa participation à la prochaine manche du FIA WEC, programmée dès le 21 avril prochain à Imola.

Alpine dispose cette année d'un pilote de réserve pour son programme Hypercar, en la personne de Jules Gounon. Si jamais Ferdinand Habsburg venait à ne pas pouvoir tenir sa place, le Français devrait logiquement être appelé pour épauler Charles Milesi et Paul-Loup Chatin au volant du prototype LMDh frappé du numéro 35.

Alpine précise que "la cause de l'accident fait actuellement l'objet d'une enquête" pour être comprise, et a donné quelques détails supplémentaires sur l'état de santé de son pilote.

"Ferdinand souffre de deux fractures des vertèbres lombaires, sans incidence neurologique", précise un communiqué de l'équipe française. "Il entame sa convalescence, dont la durée n'a pas encore été définie. Cela déterminera sa participation ou non à la prochaine manche du FIA WEC, à Imola. Alpine apporte tout son soutien à Ferdinand et lui souhaite le meilleur, ainsi qu'un rétablissement rapide."

Pour sa première course en Hypercar, le mois dernier lors des 1812 KM du Qatar, Alpine a pris la septième place avec l'équipage n°35 – profitant notamment des disqualifications de Peugeot et Cadillac – tandis que le trio formé par Mick Schumacher, Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxiviere a terminé 11e.