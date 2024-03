Sebastian Vettel ne veut pas exclure un retour en F1

Depuis le 1er février et l'annonce de l'arrivée future de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025, l'identité du pilote qui occupera le baquet laissé libre chez Mercedes est évidemment l'un des principaux enjeux des mois à venir sur le marché des transferts. Alexander Albon, Fernando Alonso, Andrea Kimi Antonelli... de nombreux noms ont déjà circulé et devraient continuer de le faire tant qu'une décision n'aura pas été prise par l'écurie, qui compte bien profiter du temps dont elle dispose pour faire son choix.

Autre nom qui a circulé, celui de Sebastian Vettel, retiré des circuits depuis la fin de saison 2022. Le quadruple Champion du monde, aujourd'hui âgé de 36 ans, est évoqué comme une piste, d'autant qu'il se dit que l'Allemand n'a pas totalement tiré un trait sur cette idée. Le mieux étant de lui demander en personne, la publication suisse NZZ est allée à sa rencontre. Dans un long entretien dédié à sa vie et à ce qui lui tient à cœur, il était inévitable que le contexte du marché des pilotes en F1 soit évoqué.

Alors, est-ce que le passage de Hamilton chez Ferrari va être l'appel d'air qui va décider Vettel à se replonger dans la compétition ? "J'ai été surpris par ce changement", a-t-il reconnu. "Le patron de l'écurie Mercedes, Toto Wolff, ne m'a pas appelé, mais nous avons brièvement échangé des SMS. Jusqu'à présent, ce n'est pas un problème pour moi, notamment parce qu'à 36 ans, j'ai encore tout mon temps. Donc, ça ne va pas changer."

Pour l'instant, je me débrouille très bien sans piloter de Formule 1.

"Mais mes perspectives d'avenir n'ont pas changé. Je pense que j'ai beaucoup appris et compris au cours de cette année sans compétition, y compris sur moi-même. Le fait d'être de l'autre côté a eu un impact important sur moi et beaucoup de questions ont été soulevées. Pour l'instant, il n'y a pas de projet actif [pour un retour]."

En dépit de la tonalité de ce discours, il refuse de totalement fermer la porte à un retour en Formule 1, même si cela ne signifie pas qu'il le souhaite : "Non [ce n'est pas un non définitif]. J'ai également dit à l'époque qu'il n'y aurait pas de non définitif dans ce sens, parce que je crois que tout est un processus. Et peut-être qu'à un moment donné, je dirai : 'Oui, j'aimerais revenir'. Quand j'aurai fait le tri mentalement et que tout aura de nouveau un sens. Mais pour l'instant, je me débrouille très bien sans piloter de Formule 1. Il n'y a pas de non définitif, mais il n'y a pas de oui définitif non plus."

La vie sans F1 de Vettel

Auparavant, Vettel est revenu sur sa vie sans F1, expliquant ne pas avoir eu trop de difficultés à adopter un rythme plus serein : "Mon rythme s'est considérablement ralenti. Il y a des choses qui me manquent. Mais cela ne veut pas dire que l'adrénaline de la vitesse me manque. Je vivais pour l'instant, pour la compétition. C'est ce qui me manque le plus."

"Aussi intense et rapide qu'ait été mon ancienne vie, je m'étonne parfois de pouvoir m'accommoder si bien d'un rythme plus lent. Tout s'adapte au rythme de la famille. Il faut apprendre la patience avec les enfants. Je suis assez surpris que certains pensent : pilote de course un jour, pilote de course toujours. De toute façon, je n'ai jamais correspondu à beaucoup de clichés, j'aimais plutôt ce que l'on considérait comme ennuyeux."

Pour autant est-ce facile de se détacher de la tension de la compétition ? "C'est un processus, et il est probablement toujours en cours pour moi. Parfois, la tension de 'l'ancien monde' me manque. Mais mes journées sont bien remplies. Je n'ai pas encore trouvé le temps de faire tout ce que je voulais faire. Le résultat est tout dans le sport, et parce que je viens de ce monde très extrinsèque, je peux dire que je n'ai pas encore grand-chose à montrer de ma retraite de la Formule 1."

Invité à préciser ce qu'il veut dire, il a ajouté : "L'éternel jugement extérieur que j'avais lorsque j'étais enfant a complètement disparu, il n'y a plus de feuilles de résultats. J'ai beaucoup d'idées et je fais beaucoup plus de choses que toutes les années précédentes. Je voulais exactement ce genre de temps libre, où je ne plonge pas directement dans le prochain emploi à temps plein."

Sebastian Vettel et son épouse Hannah en bord de piste à Suzuka lors du GP du Japon 2023.

"Cela faisait plusieurs années que j'envisageais de partir. À un moment donné, on ne peut plus repousser l'idée de mettre fin à sa carrière. J'essaie de traduire cette passion que j'ai vécue dans le sport automobile dans un autre langage, de trouver quelque chose de nouveau. Même si je sais que cette nouvelle chose ne déclenchera peut-être jamais les mêmes sensations qu'auparavant."

Et la F1, la regarde-t-il malgré son retrait ? "Oui, je la regarde encore. J'ai voulu essayer de me désintoxiquer lors du premier Grand Prix après ma dernière course. En fait, je n'ai pas regardé les séances d'essais, mais juste avant les qualifications, j'ai craqué et j'ai allumé la télé. J'ai également regardé la course. Ce n'était pas une sensation aussi étrange que je l'avais pensé, de regarder et de ne plus être dans la voiture."

"J'ai ensuite regardé quelques courses tout au long de l'année, ou du moins les moments forts. Car bien sûr, je m'intéresse toujours à ce sport, même si je n'en suis plus aussi proche. Je regarde les courses avec ma femme et je commente souvent inconsciemment. Elle dit que c'est la première fois qu'elle comprend vraiment ce sport. Et si j'ai raison sur une stratégie au stand, ça passe comme une lettre à la poste."