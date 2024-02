Mercedes et Williams calment les attentes autour d'Antonelli

Depuis l'annonce du départ de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025, la grande question est de savoir ce que choisira de faire Mercedes pour préparer la succession du septuple Champion du monde. Si George Russell est déjà sous contrat pour l'an prochain, l'identité de son futur coéquipier est inconnue. Et les interrogations devraient durer puisque Toto Wolff a prévenu dès le début du mois qu'il n'entendait pas précipiter les choses, tout en évoquant "quelque chose d'audacieux" pour l'avenir.

Dans ce contexte, le nom du tout jeune Andrea Kimi Antonelli a émergé car sa carrière est couvée par la firme à l'étoile. À 17 ans, il fera cette année ses débuts en Formule 2, sans être passé par la case F3 auparavant. Les attentes, déjà grandes, risquent de s'amplifier et Toto Wolff s'efforce de les canaliser.

"Il est clair que Kimi fait partie de notre programme junior depuis qu'il a 11 ans", rappelle-t-il. "Et on a beaucoup de plaisir à le voir grandir et gravir les échelons. Mais je veux aussi lui retirer un peu de pression. Il vient d'avoir 17 ans. Il a gagné tout ce qu'il devait gagner lors de sa saison de rookie [en FRECA], et je pense qu'il viendra en F1. Il deviendra un pilote très, très performant en F1."

"Il n'a pas encore débuté sa saison en F2. Ils ont connu des premiers jours d'essais difficiles à Bahreïn et on verra comment ça évolue. C'est pourquoi je veux attendre les premières courses qui se dérouleront en parallèle de la F1. Il y a aussi beaucoup de très bons pilotes disponibles en F1 pour l'année prochaine, et tout cela entrera dans l'équation au moment de décider, mais ce n'est pas pour tout de suite."

Williams n'est pas une évidence

On peut imaginer que l'une des possibilités pour Mercedes serait aussi de placer son jeune prodige chez Williams pour qu'il y fasse ses gammes, à la manière de ce qui avait été fait il y a quelques années avec George Russell. Non seulement les liens entre les deux écuries sont connus, mais James Vowles connaît très bien Andrea Kimi Antonelli puisqu'il a dirigé le programme des jeunes pilotes à Brackley avant de prendre les rênes de Williams.

James Vowles à Bahreïn cette semaine.

Cependant, l'équipe anglaise dispose elle aussi de jeunes pilotes dans ses rangs, comme Zak O'Sullivan et Franco Colapinto, qui rouleront en F2 cette année, et Luke Browning qui évoluera en F3.

"Je n'ai aucun doute quant au fait que Kimi viendra en F1", assure James Vowles. "Il s'est incroyablement bien débrouillé en formules de promotion. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il sera chez Williams. Je crois qu'il faut investir dans la jeunesse, mais je prendrai les gens au mérite. J'ai la chance d'avoir moi-même deux juniors en F2, et un en F3."

"Il faut voir ce qui va se passer. J'ai Alex [Albon] qui est sous contrat pour l'an prochain et j'ai Logan [Sargeant] sous contrat aussi, ainsi que des juniors, donc il va falloir voir comment tout ça se passe au cours des six prochains mois."