Mercedes tenté par "quelque chose d'audacieux" pour remplacer Hamilton

Pris au dépourvu par le timing qu'a choisi Lewis Hamilton pour s'engager avec Ferrari à partir de 2025, Mercedes doit partir en quête d'un remplaçant. Dans son malheur, l'écurie allemande a tout de même la possibilité de ne pas être sous la contrainte du temps court, ce qu'a d'ailleurs rappelé Toto Wolff.

"On doit juste faire le bon choix pour le deuxième pilote, le deuxième baquet. Ce n'est pas quelque chose que je veux faire dans la précipitation", a prévenu ce vendredi le directeur de l'équipe lors d'un échange avec la presse, auquel participait Motorsport.com.

L'Autrichien ne le nie pas, avoir appris la décision de son pilote vedette cette semaine seulement ne lui facilite pas la tâche. Quelques jours auparavant, Charles Leclerc chez Ferrari puis Lando Norris chez McLaren ont prolongé leurs accords respectifs au-delà de 2026. "Quelques contrats ont été signés il y a quelques semaines, et je suppose que l'on aurait pu les étudier", regrette un peu Toto Wolff. "Ça aurait été intéressant, mais le timing nous affecte un peu."

Très calme malgré cette situation inattendue, il agit en chef d'entreprise qui préfère néanmoins voir dans les récents événements le vent d'optimisme que le changement futur peut apporter. Et s'il se garde de préciser quelles premières idées il peut avoir derrière la tête, Toto Wolff ne penche pas forcément vers les options les plus évidentes ou faciles qui pourraient s'offrir à Mercedes.

"Dans un sens, j'aime toujours le changement, parce qu'il est source d'opportunités", assume-t-il. "Et de la même manière que nous avons accepté la situation avec Nico [Rosberg en 2016], qui était tout aussi inattendue à l'époque, j'ai vraiment hâte de prendre les bonnes décisions pour l'équipe avec mes collègues, et de savoir qui sera dans ce baquet l'année prochaine. C'est peut-être l'occasion de faire quelque chose d'audacieux."

Aucun de ces trois hommes ne devrait piloter une Mercedes en 2025... a priori ! Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images

Chez Mercedes, le contrat déjà en place avec George Russell pour 2025 est aussi une source de sérénité pour traverser la tempête. "Savoir que l'on a un pilote de ce niveau rend la décision pour le deuxième baquet beaucoup plus facile à prendre", insiste Toto Wolff avant de rappeler que le champ des possibles n'est peut-être pas aussi restreint qu'on peut le penser.

"Je n'ai pas encore bien réfléchi avec l'équipe à la direction que l'on veut prendre, d'un rookie à un pilote expérimenté, car je ne sais pas encore ce qui est le mieux pour tout pilote qui arrivera, ni pour l'équipe. Si on m'avait dit il y a deux jours que Lewis allait chez Ferrari, je n'aurais pas pensé que ce soit possible. Les choses peuvent donc changer rapidement. Les contrats ne sont valables que dans la mesure où le pilote et l'équipe veulent courir ensemble. Et qui sait ce qui va se passer sur le marché des transferts ? Ça pourrait être inattendu et constituer une opportunité pour nous."

Interrogé sur l'avenir du jeune Andrea Kimi Antonelli, que Mercedes couve depuis plusieurs années, il prend toutefois soin d'épargner le jeune Italien de toute pression inutile et supplémentaire.

"Kimi est chez Mercedes depuis qu'il a 11 ans. Il a participé au programme junior et sa carrière jusqu'ici a été une réussite. Le plus important à ce stade est qu'il se concentre sur la F2. Si l'on commence à lui faire tourner la tête ou à lancer des rumeurs dans la presse à son sujet, ça ne va pas aider sa saison en F2. Il a quitté le karting il y a quelques années seulement, et il n'a même pas 19 ans. Je préférerais donc ne pas commencer à spéculer sur la possibilité pour lui d'arriver en Formule 1 à ce stade."