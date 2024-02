"Bono" chez Ferrari avec Hamilton ? "On va en discuter" promet Wolff

Lewis Hamilton va disputer en 2024 sa dernière saison avec l'écurie Mercedes. Le septuple Champion du monde courra à partir de 2025 pour la Scuderia Ferrari, aux côtés de Charles Leclerc. Reste à savoir s'il fera seul le voyage jusqu'à Maranello.

Présent chez Mercedes depuis 2013, le Britannique est depuis ses tout premiers jours accompagnés dans son rôle de pilote par Peter Bonnington, son ingénieur de piste. La partie émergée du travail d'un ingénieur de course, mise en lumière par la diffusion de plus en plus importante au cours des 20 dernières années des messages radio lors des retransmission TV des Grands Prix, est d'accompagner et d'informer le pilote par radio lorsqu'il roule.

Plus globalement il joue surtout le rôle de trait d'union entre l'équipe, notamment le staff technique, et le pilote. Sur la piste, évidemment, mais aussi entre les retours du pilote et le travail fait à l'usine pour essayer d'améliorer les réglages et la voiture.

Bonnington, surnommé "Bono", est donc un pilier de l'équipe technique qui gravite autour de Hamilton, en ayant participé à ses six titres mondiaux avec la marque à l'étoile, et forcément, au moment où le #44 a fait le choix de quitter Mercedes pour Ferrari, l'une des premières interrogations a été de savoir ce qu'il en serait de son ingénieur.

Quand je lui ai dit [que Hamilton partait], il m'a demandé : "On est le 1er avril ?"

La question a été directement posée à Toto Wolff lors d'un entretien avec une sélection de médias, dont Motorsport.com : "Je pense que c'est une discussion que tout le monde devra avoir dans les mois à venir. J'ai déjà parlé à Bono. Quand je le lui ai dit, il m'a demandé : 'On est le 1er avril ?'. C'est quelque chose dont on va discuter à l'avenir."

Débutant sa carrière comme ingénieur données au début des années 2000 chez Jordan, Peter Bonnington a fait ses classes aux côtés de pilotes tels que Giorgio Pantano et Timo Glock avant de rejoindre Honda où il a travaillé avec l'ingénieur Jock Clear. Il a poursuivi son rôle de data engineer chez Brawn puis Mercedes jusqu'en 2011, moment où il est devenu ingénieur de course en remplacement de Mark Slade, parti vers Lotus. En 2012, il a travaillé avec Michael Schumacher avant d'accueillir Hamilton la saison suivante.

Avec Adam Cooper et Jonathan Noble