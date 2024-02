Wolff davantage surpris "par le timing" que par le choix d'Hamilton

Si l'on a l'habitude que tout aille très vite en Formule 1, les événements de la semaine sur le marché des transferts en sont un parfait exemple. D'une rumeur insistante jeudi matin, le transfert de Lewis Hamilton vers Ferrari pour 2025 est devenu une information officielle jeudi soir. Une "bombe" de par l'ampleur de la nouvelle, de ce qu'elle implique et de la surprise qu'elle a suscitée.

Comme nous vous le rapportions, Mercedes n'a pas vraiment vu les choses arriver et c'est seulement lors de ces derniers jours que le dossier s'est noué. Une version que Toto Wolff a confirmé en répondant ce vendredi à une sélection de médias, parmi lesquels Motorsport.com. L'Autrichien laisse entendre que le choix fait par Lewis Hamilton de se lancer un nouveau défi ne l'étonne pas tellement, puisque son contrat prolongé il y a quelques mois, avec une option pour 2025, ouvrait la porte à cette éventualité. C'est en revanche le timing qui a pris Mercedes par surprise.

"Lorsque nous avons signé le contrat avec Lewis, nous avons opté pour [un accord] à court terme et ces événements ne sont donc pas une surprise, mais le timing l'est peut-être", explique le directeur de l'écurie de Brackley. "Ce qui s'est passé, c'est que nous nous sommes retrouvés autour d'un café chez moi à Oxford, et qu'il était de retour à l'usine, et qu'il m'a dit qu'il avait décidé de courir pour Ferrari en 2025. En gros, c'est tout, et nous avons eu une bonne heure de conversation, et voilà où nous en sommes."

Nous ne pouvions pas nous engager à long terme, et il choisit l'option de partir.

Sur les motivations qui ont poussé Lewis Hamilton à accepter l'offre faite par Ferrari pour la saison 2025, avec à la clé un contrat pluriannuel, Toto Wolff ne s'épanche pas. Il dit "comprendre" le défi que se lance le Britannique tout en le laissant en expliquer les raisons lorsqu'il prendra la parole publiquement.

"La seule chose que je sais, c'est que nous étions très en phase pendant la période de Noël, et que c'est ce qui a été dit en public et au sein de l'équipe", rappelle Toto Wolff. "Il faut demander à Lewis pourquoi il a changé d'avis, et la façon dont il l'a présenté est parfaitement compréhensible : il avait besoin d'un nouveau défi, il cherchait un environnement différent et c'était peut-être la dernière possibilité pour lui de faire quelque chose d'autre."

"Nous sommes de grands garçons et nous savions qu'en signant un contrat à court terme, les deux parties y trouveraient leur compte. Nous ne pouvions pas nous engager à long terme, et il choisit l'option de partir, donc d'une certaine manière, je respecte totalement le fait que vous puissiez changer d'avis si les circonstances sont différentes. Et aller chez Ferrari en tant que dernière [équipe] de sa carrière, et peut-être tenter un coup de dès, je peux comprendre cette décision."

Collaboration la plus victorieuse de l'Histoire, l'union entre Lewis Hamilton et Mercedes s'est également forgée autour de relations privilégiées et devenues très étroites entre le pilote et son directeur d'écurie. Une amitié qui, selon Toto Wolff, n'est pas mise à mal. L'Autrichien reste ainsi pleinement concentré sur le volet professionnel et la gestion de cet épisode puis de ses conséquences.

"Cela ne me fait pas mal parce que je dois rester calme et décider comment nous allons gérer au mieux la saison 2024, et quelles décisions doivent être prises à l'avenir", insiste-t-il. "Ce n'est pas comme si quelqu'un que j'aime beaucoup disparaissait, c'est juste un changement d'équipe."

"Nous étions tout à fait conscients, en signant le contrat, que cela pouvait arriver. Le timing nous a peut-être surpris, mais j'ai connu beaucoup d'imprévus et je pense qu'en Formule 1, tout est question d'agilité et de capacité à accepter les changements de circonstances."

Propos recueillis par Adam Cooper et Jonathan Noble