Hamilton quitte Mercedes pour Ferrari : "Le temps est venu"

Au terme d'une journée folle qui a vu la nouvelle s'épaissir puis être officialisée par les deux écuries, Lewis Hamilton a réservé sa première réaction. Celle d'un pilote Mercedes qu'il est encore, et du futur pilote Ferrari qu'il est également désormais. C'est à travers un communiqué de presse aux mots évidemment soignés et pesés qu'un début de discours transparaît, même s'il faudra patienter pour une explication plus détaillée derrière les motivations d'un tel choix de carrière.

"J'ai passé 11 années extraordinaires avec cette écurie et je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble", tient d'abord à rappeler le Britannique, qui a décroché six de ses sept titres mondiaux avec l'écurie de Brackley. "Mercedes fait partie de ma vie depuis que j'ai 13 ans. C'est un endroit où j'ai grandi, et c'est pourquoi prendre la décision de partir a été l'une des plus difficiles que j'ai jamais eues à prendre."

"Mais le temps est venu pour moi de franchir cette étape, et je suis ravi de relever un nouveau défi. Je serai éternellement reconnaissant du soutien incroyable de ma famille Mercedes, en particulier de Toto pour son amitié et son leadership, et je veux finir en beauté avec eux. Je suis à 100% investi pour réaliser les meilleures performances possibles cette saison, et à faire de ma dernière saison avec les Flèches d'Argent une année mémorable."

Quelques mois après avoir prolongé son contrat pour deux années, dont une optionnelle pour 2025, Lewis Hamilton prend tout le monde de court et fait le pari de porter en 2025 les couleurs de la Scuderia Ferrari. Pour Mercedes, c'est inévitablement un coup dur, mais Toto Wolff souligne pour le moment le pan d'histoire qui va s'achever et insiste lui aussi sur la saison qui va se courir à partir du mois prochain.

"En matière d'association écurie-pilote, notre relation avec Lewis est devenue la plus fructueuse que la F1 ait connue, et c'est quelque chose dont nous pouvons être fiers", souligne le directeur de Mercedes. "Lewis sera toujours une part importante de l'histoire de Mercedes en sport automobile. Cependant, nous savions que notre partenariat prendrait fin naturellement à un moment donné, et ce jour est arrivé."

"Nous respectons la décision de Lewis de chercher un nouveau défi, et nos opportunités pour l'avenir sont passionnantes à envisager. Mais pour l'instant, il nous reste encore une saison à disputer, et nous nous concentrons sur la compétition pour réaliser une année 2024 solide."