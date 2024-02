Lewis Hamilton chez Ferrari, c'est fait !

C'est officiel et c'est un coup de tonnerre : Lewis Hamilton courra pour Ferrari à partir de 2025 et ce pour plusieurs saisons ! La réunion de l'écurie et du pilote aux palmarès les plus fournis de l'Histoire de la Formule 1 n'était pas attendue et fait donc l'effet d'une bombe à quelques semaines du début de la saison 2024. Il succédera au sein de la Scuderia à Carlos Sainz et fera équipe avec Charles Leclerc.

La Scuderia l'a annoncé ce jeudi soir, peu après l'annonce de son départ de Mercedes, dans un très court communiqué : "La Scuderia Ferrari a le plaisir d'annoncer que Lewis Hamilton rejoindra l'équipe en 2025, dans le cadre d'un contrat pluriannuel."

Lewis Hamilton, qui aura 40 ans au moment d'entamer son aventure en rouge l'année prochaine, compte sept titres mondiaux, soit autant que Michael Schumacher, mais est le seul détenteur des records de victoires (103), de pole positions (104) et de podiums (197). Quant à la Scuderia Ferrari, présente dans le championnat depuis sa première saison en 1950, elle est l'écurie qui compte le plus de titres pilotes (15), constructeurs (16), de victoires (243) de poles (249) et de podiums (807).

Arrivé en F1 en 2007 chez McLaren, après avoir enchaîné les titres en F3 Euro Series en 2005 et en GP2 en 2006, à chaque fois sous la direction de Frédéric Vasseur, désormais directeur de Ferrari, le Britannique s'est rapidement mis au diapason de l'opposition interne que constituait Fernando Alonso, alors double Champion du monde en titre.

Lewis Hamilton va remplacer Carlos Sainz chez Ferrari.

S'il échouera à être titré dès sa première année lors des derniers GP de cette première campagne, laissant le sacre à Kimi Räikkönen (le dernier titre pilotes pour Ferrari à ce jour), il se consolera vite en 2008 en coiffant de justesse la couronne de Champion du monde après une lutte contre Felipe Massa, là aussi pilote de la Scuderia.

Les quatre années suivantes chez McLaren le verront connaître des saisons plus difficiles sportivement, même s'il sera un réel candidat au titre lors des campagnes 2010 et 2012, sans toutefois parvenir à l'emporter face à Sebastian Vettel. En 2012 justement, lors de sa dernière année avec McLaren, une série de déconvenues qui lui ont coûté ses chances de titre ont fini par le convaincre de tenter le pari Mercedes dès 2013, en vue du changement de réglementation technique prévu en 2014.

Lire aussi : MotoGP Le Shakedown révèle les premiers secrets de Honda et Aprilia

Pari plus que gagnant puisque le constructeur allemand sera la force dominante de la F1 entre 2014 et 2021, lui permettant d'ajouter six nouveaux titres mondiaux à son palmarès, Nico Rosberg en 2016 et Max Verstappen en 2021 étant les seuls à parvenir à le devancer au classement final, à chaque fois de quelques points et lors du dernier GP de ces saisons respectives.

Pur produit de la filière McLaren-Mercedes, couvé par Ron Dennis lors de ses années junior et son ascension vers la F1, Hamilton n'a jamais été motorisé par un autre constructeur que Mercedes en Championnat du monde. Il s'apprête donc, au terme d'une ultime saison avec la marque à l'Étoile, à bousculer ses habitudes, dans un transfert qui rappelle, au moins dans le contexte sportif, celui vers Mercedes fin 2012.

Hamilton et Leclerc feront équipe au sein de la Scuderia.

Pour Ferrari, le recrutement de Lewis Hamilton – qui sera le premier Britannique de l'écurie depuis Eddie Irvine – est un signal très fort envoyé en vue des échéances à court et moyen termes qui attendent l'écurie. S'il reste à savoir ce que réservera la fin de la réglementation technique actuelle dès 2024 et la première saison du Britannique à Maranello en 2025, c'est bien entendu vers 2026 que les regards se tournent.

Cette saison verra en effet l'entrée en vigueur d'une toute nouvelle réglementation technique qui comprendra non seulement une refonte côté châssis, avec des règles qui restent à définir totalement, mais également côté moteur, avec des unités de puissance simplifiées où l'énergie électrique et les carburants 100% durables auront voie au chapitre. Cette réglementation a permis d'attirer Audi en F1, de faire revenir Honda et de lier Ford à Red Bull.

Alors que Charles Leclerc vient de prolonger son contrat avec Ferrari au-delà de 2024, le duo entre le Monégasque de 27 ans et un Hamilton de 13 ans son aîné constituera sur le papier l'un des plus intéressants à suivre, autant sportivement que dans leur relation sur et en dehors de la piste. Leclerc est en effet lui-même un pur produit de l'académie Ferrari et entamera en 2025 sa septième saison comme titulaire en rouge, avec l'espoir de pouvoir lutter pour le titre mondial après y avoir goûté lors de la première partie de saison 2022.

Quant à Carlos Sainz, qui aura 30 ans le 1er septembre, la suite de la carrière en F1 est pour le moment incertaine. L'Espagnol a souvent été lié par la rumeur au projet Audi, qui débarquera dans la discipline en tant que structure d'usine en 2026 via la prise de contrôle de Sauber, mais la place libérée par Hamilton chez Mercedes pourrait s'avérer un point de chute potentiel.