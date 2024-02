Lewis Hamilton va bien quitter Mercedes F1 après 2024

C'est un mariage que beaucoup pensaient définitifs, et pourtant : Lewis Hamilton va bien quitter l'écurie Mercedes au terme de la saison 2024 de Formule 1. L'équipe vient de l'annoncer officiellement par voie de communiqué : "Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team et Lewis Hamilton se sépareront à la fin de la saison 2024. Lewis a activé une clause de départ dans le contrat annoncé l'année dernière."

Cette confirmation intervient après une journée de jeudi où les rumeurs sur l'avenir du #44 ont rapidement circulé, d'abord vues comme des réminiscences de bruits de couloir passés, avant de prendre de plus en plus corps à mesure que les sources concordaient et s'accordaient, jusqu'à saturer les réseaux sociaux et les espaces commentaires dédiés à la F1.

La nouvelle a pris le petit monde de la discipline reine et le grand monde du sport par surprise, notamment parce que Hamilton, 39 ans, avait prolongé son contrat avec Mercedes de deux années supplémentaires le 31 août dernier, soit jusqu'à la fin 2025, même si cette dernière année était donc en option. Aussi, de façon moins terre à terre, parce que le Britannique semblait vouloir terminer sa carrière dans l'écurie qui lui a offert le plus gros de son palmarès et a une bonne relation avec Toto Wolff, son directeur.

Sans présager des résultats des prochains mois, l'association entre l'équipe allemande et le Britannique, débutée en 2013, est d'ores et déjà entrée dans l'Histoire de la discipline comme la plus fructueuse. Sept titres constructeurs remportés ensemble, tandis que six de ses sept titres pilotes, 82 de ses 103 victoires, 78 de ses 104 pole positions et 148 de ses 197 podiums à ce jour ont été glanés par Hamilton avec l'écurie Mercedes. C'est bien simple : si on limitait son palmarès à la période 2013-2023, seul Michael Schumacher le devancerait dans trois de ces quatre statistiques.

Toto Wolff et Lewis Hamilton, acteurs clés de la domination Mercedes sur la F1.

La saison 2024 sera donc sa 12e et dernière avec l'écurie d'usine, mais les liens entre Lewis Hamilton et Mercedes remontent encore plus loin, à l'époque de ses années junior, quand il était couvé par Ron Dennis, le directeur de McLaren. Au sein de l'écurie de Woking entre 2007 et 2012, c'était par des V8 de la marque à l'étoile que le natif de Stevenage était propulsé, lui permettant de faire sensation en faisant jeu égal avec Fernando Alonso comme équipier lors de sa saison de débutant, avant d'être titré de justesse face à la Ferrari de Felipe Massa l'année suivante.

Après quatre années sans titre marquées par des hauts et des bas, Hamilton avait pris le pari de quitter McLaren fin 2012 pour rejoindre une écurie Mercedes que peu de gens pensaient capable de dominer la discipline dans les années suivantes. Le pari a été plus que payant, donc, même si la domination s'est achevée dans la polémique du sacre de Max Verstappen lors du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 et que les deux campagnes qui ont suivi ont vu Mercedes perdre son statut de favori, après avoir mal négocié le virage du règlement 2022.

Si la destination de Lewis Hamilton ne fait guère de doute, reste en revanche à Mercedes à combler le vide que va laisser le septuple Champion du monde. George Russell est sous contrat jusqu'à la fin de saison 2025, mais le nom de son équipier ne sera sans doute pas connu tout de suite. Candidats évidents dans un autre contexte, Charles Leclerc ou Lando Norris viennent de prolonger avec leur écurie.

L'éventualité d'un remplacement direct par Carlos Sainz, partant chez Ferrari, est évoquée, tout comme la possibilité de recruter Esteban Ocon (ancien membre du programme Mercedes) ou Alexander Albon, tous trois ne disposant pas de contrat au-delà de 2024.