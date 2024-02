Lewis Hamilton fait s'envoler l'action Ferrari à New York !

Dans une journée qui voit l'univers de la Formule 1 s'agiter comme rarement, la perspective d'un transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025 a des effets qui dépassent le cadre purement sportif de la discipline.

Ce jeudi, l'action Ferrari à New York a tout simplement grimpé de 10% sur fond d'une rumeur qui, à ce stade, n'en est plus vraiment une : l'officialisation est désormais attendue dans les prochaines heures.

Comme l'indiquait Motorsport.com dans la matinée, Lewis Hamilton aurait accepté de rejoindre la Scuderia à partir de l'année prochaine, à défaut d'honorer la deuxième année optionnelle qui figurait dans son contrat avec Mercedes, prolongé l'an passé. Alors qu'une annonce pourrait avoir lieu d'ici ce soir, le personnel de l'écurie allemande aurait d'ores et déjà été prévenu lors d'une réunion organisée par Toto Wolff et son directeur technique James Allison, à Brackley dans l'après-midi.

Les écuries Mercedes et Ferrari se refusent toujours à tout commentaire à ce stade, bien que l'issue apparaisse au fil des heures de plus en plus limpide. Ce mouvement majeur sur le marché des transferts a déjà fait l'effet d'une onde de choc, qui se propage également sur les marchés financiers. Et c'est ainsi que la valeur de l'entreprise Ferrari a grimpé en flèche lors de l'ouverture de la bourse de New York.

L'action avait clôturé la journée de mercredi avec un cours de 346,78 $ mais a atteint 384 $ peu de temps après l'ouverture de la bourse ce jeudi. Le cours actuel de l'action Ferrari se trouve désormais bien au-dessus de son niveau le plus bas atteint sur les 12 derniers mois, qui était de 252,17 $. Et la hausse pourrait d'ailleurs se poursuivre au fil des prochaines heures.

Ainsi la capitalisation de Ferrari est estimée à 69,12 milliards de dollars, contre 62,4 milliards la veille. Cette augmentation de la valeur de l'entreprise, supérieure à sept milliards de dollars en moins de 24 heures, et alors que rien n'a encore été officialisé, traduit une énorme confiance des marchés financiers envers la décision prise par la Scuderia de recruter Lewis Hamilton dans l'espoir de renouer à terme avec le titre mondial en Formule 1.

Avec Jonathan Noble