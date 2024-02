Quelles solutions pour Mercedes et Sainz après la "bombe" Hamilton ?

Lewis Hamilton va quitter Mercedes à l'issue de la saison, direction Ferrari, et c'est le marché des transferts qui s'emballe alors même que la campagne 2024 n'a pas débuté. Le septuple Champion du monde ira faire équipe avec Charles Leclerc, laissant l'écurie pour laquelle il courait depuis 2013 en quête d'un remplaçant.

Pour Mercedes, cette annonce prématurée permet au moins d'avoir le temps de se retourner, mais elle intervient également après des renouvellements de contrats dans d'autres équipes, qui pourraient compliquer ses recherches, voire bloquer de réelles possibilités. C'est non seulement le cas de Charles Leclerc chez Ferrari mais aussi celui de Lando Norris chez McLaren, tandis que Max Verstappen est également lié à Red Bull sur le long terme. Autrement dit, les grands noms disponibles pour 2025 ne sont actuellement pas légion.

Mercedes n'aura pas l'embarras du choix

En interne, la piste la plus incertaine à ce stade mène au jeune prodige Andrea Kimi Antonelli, qui va faire ses débuts en Formule 2. Mercedes mise beaucoup sur le jeune Italien de 17 ans, qui zappe d'ailleurs l'échelon de la Formule 3 après son titre en FRECA, mais on doute toutefois d'une ascension éclair avec un timing aussi serré. D'autant que ce n'est pas dans les habitudes de Brackley, qui a par exemple fait patienter George Russell trois saisons chez Williams avant de le promouvoir à la place de Valtteri Bottas.

Toto Wolff va devoir passer quelques coups de fil... Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Si Mercedes estime que son avenir doit passer par un duo Russell-Antonelli, le choix de trouver une solution temporaire pour quelques années pourrait se justifier. Et s'il est un pilote dont la cote a augmenté ces derniers mois et qui pourrait être disponible pour remplir une telle mission, ce pourrait alors être Alexander Albon. Son travail est plus qu'apprécié chez Williams, qui est par ailleurs une écurie partenaire et surtout "amie" de la firme à l'étoile. Sa maturité et sa bonne entente avec George Russell pourraient également être des arguments plaidant en sa faveur.

D'autres alternatives, moins évidentes, pourraient mener à Esteban Ocon, dont la carrière est d'ailleurs toujours gérée par Mercedes malgré son départ chez Renault/Alpine en 2020. Le Français a pour lui de bien connaître la maison, d'être un vainqueur de Grand Prix et d'être expérimenté. Par ailleurs, Fernando Alonso sera en fin de contrat chez Aston Martin à la fin de la saison, ce qui ne peut être totalement ignoré.

Sainz peut frapper à plusieurs portes

Il y a naturellement aussi le dossier Carlos Sainz, victime collatérale du choix de Ferrari d'attirer Lewis Hamilton. Le pilote espagnol se retrouve en quête d'un volant pour 2025 et son entourage va à coup sûr sonder Mercedes sur la question.

L'Espagnol ne va certainement pas courir un seul lièvre à la fois, et si la perspective de se retrouver chez Haas, Visa Cash App RB, Williams et Alpine ne l'attirera sans doute pas, il peut tenter de se positionner pour une meilleure place ailleurs.

Carlos Sainz chez Audi... comme Papa ?

Le lien avec le futur projet Audi revient au goût du jour, après avoir déjà existé ces derniers mois en raison de la proximité paternelle au sein de la marque aux anneaux. Carlos Sainz Sr vient en effet de remporter avec elle le Dakar en Arabie saoudite. Un contrat d'usine l'y attendrait alors, toutefois il s'agirait d'un sérieux pari, alors que le niveau de compétitivité du constructeur allemand en 2026 sous l'égide de la nouvelle réglementation relèvera d'une grande incertitude.

Red Bull pourrait aussi avoir une place libre à l'issue de la saison si Sergio Pérez ne parvient pas à convaincre les dirigeants de Milton Keynes. Forcément, l'écurie qui domine actuellement le plateau est attirante, mais Carlos Sainz pourrait faire face à un autre ancien de la maison, rapatrié l'an dernier, à savoir Daniel Ricciardo. Surtout, Helmut Marko a récemment évoqué une ambiance "toxique" entre le Madrilène et Max Verstappen lorsqu'ils faisaient équipe chez Toro Rosso en 2015.

Enfin, une autre hypothèse pourrait conduire Carlos Sainz à tenter de séduire Aston Martin, notamment si Fernando Alonso ne va pas au-delà de la saison 2024. Quant à son ancienne écurie McLaren, elle dispose théoriquement de deux hommes sous contrat à long terme, à moins que Mercedes ne parvienne à mettre la main d'une manière ou d'une autre sur Lando Norris ou Oscar Piastri.