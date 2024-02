Sainz prend acte de l'arrivée de Hamilton chez Ferrari

L'histoire de la F1 nous dira si la date du 1er février 2024 restera dans les mémoires, mais les annonces successives du départ de Lewis Hamilton de Mercedes fin 2024 et de son arrivée chez Ferrari en 2025 sont un véritable coup de tonnerre à l'échelle d'un paddock qui s'apprête à sortir de son hibernation avec la valse des présentations puis les essais hivernaux.

Dans ce tourbillon de réactions et d'émotions qui se déchaîne depuis que les rumeurs ont pris corps ce jeudi, il y a bien entendu des acteurs dont les destins sont moins mis en lumière. C'est le cas pour celui à qui Hamilton succédera au sein de la Scuderia, à savoir Carlos Sainz, qui sait désormais que 2024 sera sa dernière campagne avec les troupes de Maranello.

L'Espagnol, seul pilote hors Red Bull à avoir remporté une course en 2023, n'a pas tardé à réagir sur ses réseaux sociaux, dans un communiqué court : "Suite aux informations du jour, la Scuderia Ferrari et moi-même allons nous séparer à la fin de la saison 2024. Il y encore une longue saison devant nous et, comme toujours, je donnerai le meilleur pour l'équipe et pour les tifosi à travers le monde. Des nouvelles sur mon avenir seront annoncées en temps voulu."

Concernant son avenir, justement, Sainz pourrait être une option de remplacement pour Hamilton chez Mercedes, mais a aussi souvent été lié ces derniers mois au futur projet Audi qui prendra réellement forme à l'horizon 2026 en s'appuyant sur la prise de contrôle de Sauber. Une autre piste pourrait être celle menant finalement à un retour dans le clan Red Bull, en lieu et place d'un Sergio Pérez qui ne part pas vraiment favori à sa propre succession après la saison 2024 ; il faudrait toutefois compter, sur ce dossier, sur la concurrence de Daniel Ricciardo, qui ne s'en est jamais caché.

Arrivé chez Ferrari en provenance de McLaren en 2021, le fils du champion de rallye et de rallye-raid a jusqu'ici pris 65 départs avec la Scuderia, remporté deux victoires (à Silverstone en 2022 et à Singapour l'an passé), signé cinq poles et est monté sur 16 podiums. Son meilleur résultat final au classement pilotes est la cinquième place, acquise en 2021 et en 2022.