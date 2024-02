Comment Hamilton a informé Mercedes qu'il partait chez Ferrari

Après chaque trêve hivernale de la Formule 1, le directeur de Mercedes Toto Wolff et le septuple Champion du monde Lewis Hamilton ont pris l'habitude de se retrouver en personne pour une discussion détendue, autant pour se pencher sur la saison écoulée que pour évoquer les développements de l'hiver et pour se tourner vers l'avenir.

L'occasion aussi pour les deux hommes, qui n'ont jamais caché leur lien d'amitié, de passer du temps ensemble pour connaître chacun l'état d'esprit de l'autre avant d'aborder une nouvelle campagne.

Cette année, cette rencontre était prévue dans la maison de Wolff, à Oxford, ce mercredi 31 janvier. Hamilton était présent à Brackley la veille, puisqu'il devait notamment mouler son baquet pour la W15, la F1 de la saison 2024. Un moment immortalisé dans une photo postée par l'écurie sur les réseaux sociaux.

Du point de vue de l'Autrichien, il n'y avait rien de particulier à attendre de cette discussion, en dehors d'un retour sur les difficultés rencontrées en 2023 et d'échanges autour de la remise en ordre de marche de l'équipe sur le plan technique pour tenter de retrouver les sommets avec la W15.

Or, les choses ont pris une tournure inattendue quand le sujet central de cette rencontre a été l'annonce par Hamilton qu'il allait activer la clause de départ du contrat signé en août dernier et s'engager pour la Scuderia Ferrari à partir de 2025.

Quasi simultanément, Marc Hynes, confident de longue date de Hamilton et récemment revenu dans son management, arrivait à Brackley pour déposer une lettre notifiant formellement cette nouvelle à l'équipe. C'était donc désormais officiel et il n'était plus possible de faire machine arrière : Hamilton allait partir, pour Ferrari, et il fallait gérer les choses d'ici l'annonce officielle.

Il a été suggéré que le 31 janvier pouvait être être une date butoir en vue de l'activation par Hamilton de cette clause, toutefois nos informations ne vont pas dans ce sens. Les événements semblent réellement, du point de vue de Mercedes, s'être déroulés de façon aussi soudaine et dans un laps de temps très court.

Hamilton souhaitait semble-t-il informer Toto Wolff de sa décision à la première occasion qu'ils auraient de se retrouver en face-à-face, plutôt que le faire par téléphone ou avocats interposés. L'on se souvient que, fin 2016, quand Nico Rosberg, alors tout juste couronné Champion, avait décidé de prendre sa retraite sportive, il n'avait pas pu se résoudre à annoncer la nouvelle à Wolff lors d'un trajet de plusieurs heures en avion qu'ils partageaient pour revenir en Europe. L'Allemand avait finalement téléphoné à l'Autrichien peu après, à l'aéroport, pour le lui révéler.

Lewis Hamilton voulait informer de sa décision Toto Wolff dès leur première rencontre.

Du côté de Hamilton, dévoiler la nouvelle et rendre l'information publique aussi rapidement que possible faisait sens dans la mesure où, avec un accord formel en poche, les semaines et mois à venir auraient pu vite se transformer en une avalanche de rumeurs qui aurait pu nuire à sa campagne et à celles des deux écuries.

Les rumeurs liant Hamilton à Ferrari ne sont d'ailleurs pas nouvelles, mais dans le clan Mercedes, personne n'avait vu cela venir. Et d'ailleurs, si d'aucuns ont eu la tentation, déjà, de refaire l'histoire après coup et d'imaginer que les prolongations récentes de Wolff à la tête de l'écurie et de James Allison au poste de directeur technique étaient liées à la volonté de donner au pilote de 39 ans des garanties sur l'avenir, il semble en réalité que tout cela n'avait rien à voir avec Hamilton. Tout simplement parce que personne ne savait alors qu'il y avait une chance qu'il parte.

Selon nos informations, il semble également qu'aucun problème en coulisses ou qu'aucune inquiétude particulière sur la W15 n'ait été à l'origine de la décision prise par Hamilton.

"Prendre la décision de partir a été l'une des plus difficiles que j'ai jamais eues à prendre. Mais le temps est venu pour moi de franchir cette étape, et je suis ravi de relever un nouveau défi", pouvait-on lire de la part de Hamilton dans le communiqué publié ce jeudi soir par Mercedes. Cette simple explication semble effectivement, à ce stade, la principale derrière ce choix.

Si Hamilton avait tout intérêt à ce que l'information soit confirmée le plus rapidement possible, c'était également le cas pour l'écurie qui va devoir s'organiser pour le remplacer.

Aussi, ce jeudi, comme nous vous le rapportions, Wolff a organisé une réunion à 15h, heure française, où l'ensemble des employés de Brackley étaient encouragés à se rendre. Lui-même absent de l'usine car pris par une réunion en Italie, Wolff a expliqué via une vidéo ce que le monde de la F1 avait déjà deviné et ce qui allait être officialisé cinq heures plus tard.

Avec Jonathan Noble