Haas dévoile les premières images de sa F1 2024

Le bal des présentations 2024 est officiellement ouvert. Ce vendredi, Haas a dévoilé les premières images de sa nouvelle monoplace, avec la sobriété habituelle qu'adopte l'écurie américaine en ce genre de circonstances. Avant de découvrir la VF-24 dans un environnement plus propice à l'observer de près, ce sont des images de synthèse qui ont été diffusées, permettant notamment de valoriser la nouvelle livrée sur la future voiture.

Si rien n'est révolutionné, avec une forte présence du nom Haas et de son sponsor titre MoneyGram, le noir prend de plus en plus de place sur la monoplace, notamment sur le nez et la partie avant. Un choix qui suit vraisemblablement la tendance de ces dernières saisons dans la quête de la moindre économie de poids.

La Haas VF-24 prendra la piste dès la semaine prochaine, le dimanche 11 février pour un shakedown en Angleterre, sur la piste de Silverstone. Un deuxième roulage de ce type aura ensuite lieu à Bahreïn, deux jours avant le début des essais hivernaux sur le circuit de Sakhir, prévus du 21 au 23 février.

Haas s'apprête à disputer sa neuvième saison en Formule 1 et l'aborde avec un changement majeur, annoncé le mois dernier. Günther Steiner non reconduit à sa tête, c'est avec Ayao Komatsu aux commandes que la structure va tenter de se refaire une santé. Elle a en effet terminé à la dixième et dernière place du championnat constructeurs en 2023, avec seulement 12 points en compteur et une seule entrée dans le top 10 lors des 13 derniers Grands Prix disputés.

"Nous avons profité de l'intersaison pour mettre en place les processus qui nous permettront d'être meilleurs et, au bout du compte, d'améliorer les performances d'ensemble", promet le propriétaire Gene Haas. "Nous verrons bientôt comment nous nous en sortons."

Si le directeur d'équipe a changé, le modèle n'évolue pas pour autant. La Haas VF-24 repose sur une collaboration technique avec Ferrari pour une grande partie des éléments que la réglementation permet de partager, et dans les limites de ce que la Scuderia veut bien fournir à son partenaire. Le constructeur italien est également toujours le motoriste de Haas, qui n'a jamais connu d'autre unité de puissance que celle du Cheval cabré depuis son arrivée dans la discipline en 2016.

La même stabilité s'applique au duo de pilotes, qui est reconduit pour la deuxième année consécutive. Kevin Magnussen s'apprête même à disputer sa septième saison sous les couleurs de Haas, la troisième de suite puisqu'il avait été mis de côté au profit de Nikita Mazepin en 2021. Nico Hülkenberg, qui avait fait son retour en Formule 1 l'an passé et a récolté neuf des 12 points de Haas l'an dernier, est à l'aube de sa deuxième campagne dans l'écurie.