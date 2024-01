Haas prévoit un double shakedown pour sa F1 2024

Haas a connu cet hiver une révolution de palais, avec la fin du mandat de Günther Steiner à sa tête. L'Italo-Américain présidait aux destinées de la structure depuis 2014, à une époque où le programme ne faisait que commencer et se structurer. Désormais, c'est Ayao Komatsu, qui occupait le rôle d'ingénieur de course en chef, qui en tiendra les rênes.

Mais au-delà de ce changement d'importance à la tête de l'équipe basée à Kannapolis et Banbury et des analyses lancées pour tenter de comprendre comment améliorer son fonctionnement et ses performances, il faut gérer le court terme. Et ce court terme, c'est bien entendu le début de saison 2024 qui approche à grands pas, avec dans un peu plus d'un mois les essais hivernaux puis, quelques jours plus tard, le premier Grand Prix.

S'exprimant pour une sélection de médias, dont Motorsport.com, Ayao Komatsu a révélé que son écurie allait mettre en place un programme avant les tests de Bahreïn afin de s'assurer de disposer d'un premier kilométrage suffisant avec la VF-24 d'ici le 21 février. "Le 11 février, nous avons un shakedown à Silverstone et, deux jours avant le début des essais officiels, nous aurons un autre shakedown à Bahreïn. Ensuite, nous passerons aux essais officiels."

Haas sort d'une saison 2023 ratée, avec la dernière position au classement constructeurs. Cela en dépit d'une F1 qui a démontré que son rythme sur un tour était plutôt intéressant, mais dont l'extrême surchauffe pneumatique constituait un handicap presque insurmontable en conditions normales de course. Un changement de concept a été lancé tardivement, lors du GP des États-Unis, mais n'a pas apporté les gains escomptés.

Ayao Komatsu et Kevin Magnussen lors du shakedown 2023 de la Haas à Silverstone.

L'hiver doit donc au moins permettre à l'écurie de repartir du bon pied, après une fin de saison frustrante. S'exprimant sur les progrès entrevus durant l'hiver, Komatsu a affiché une certaine confiance sur le sujet sans toutefois s'attendre à un spectaculaire bond dans la hiérarchie. "La voiture 2024 constitue un pas en avant évident."

"Mais est-ce qu'elle sera suffisamment performante face à la concurrence au début de la saison ? Je ne le crois pas, car nous avons commencé très tard. Nous avons changé le concept tardivement et ensuite, avec les évolutions apportées à Austin, nous avons un peu détourné nos ressources. Je suis donc réaliste quant à la voiture que nous allons présenter à Bahreïn, mais pas de manière négative."

Komatsu espère que son équipe sera jugée non pas sur ce qu'elle affichera du côté de Sakhir mais sur sa progression à partir de ce point-là, le tout en s'appuyant et en maintenant sa cohésion collective. "Ce n'est pas la faute de nos ingénieurs, de nos gars, ce sont des gens bien. Pour moi, la clé c'est que, quelle que soit la voiture que nous mettons en piste à Bahreïn, quels que soient les problèmes que nous voyons, l'on essaie de les comprendre et d'avancer à partir de ce point en tant qu'équipe, plutôt que d'avoir des problèmes éventuels liés à un manque de cohésion entre certains départements."

"Nous sommes une petite équipe et nous ne pouvons donc pas nous permettre d'avoir des problèmes en interne, si l'on peut dire. Nous devons agir en tant qu'équipe, sinon nous n'avons aucune chance."

