Günther Steiner et Haas, c'est fini !

Günther Steiner n'est plus le patron de Haas. Le team principal de l'équipe américaine, devenu un personnage emblématique du paddock avec la série Drive to Survive sur Netflix, quitte Haas avec effet immédiat, son contrat qui arrivait à échéance n'ayant pas été renouvelé.

Steiner dirigeait Haas depuis 2014, deux ans avant l'arrivée de l'équipe en Formule 1, et paie visiblement une saison 2023 en dessous des attentes puisque qu'elle est retombée à la dernière place du championnat après avoir semblé perdue dans ses choix techniques, avec des évolutions qui n'ont pas donné satisfaction. Des tensions entre l'Italien et Gene Haas sont apparues, ce qui a mené à la décision annoncée ce mercredi.

Haas a déjà trouvé le successeur de Steiner en attribuant le rôle de team principal à Ayao Komatsu, jusque-là responsable de l'ingénierie. Passé par BAR puis Renault, Komatsu a notamment été l'ingénieur de piste de Romain Grosjean. Après avoir été promu ingénieur de course principal à Enstone, il a suivi Grosjean chez Haas dès la création de l'équipe en 2016 pour occuper un poste similaire, avant de grimper dans la hiérarchie.

Âgé de 47 ans, le Japonais sera chargé de mener la stratégie globale de l'équipe et de revoir les processus internes pour aider Haas à progresser. Il s'agit visiblement d'une volonté de Gene Haas, alors que Steiner demandait surtout des investissements pour corriger le tir. Le département technique est en plein chamboulement puisque Simone Resta, qui occupait le rôle de directeur technique, a lui aussi quitté l'équipe.

Komatsu aura principalement en charge l'aspect technique et Haas a fait part de son intention de nommer un responsable des opérations, dont l'identité est encore inconnue, pour gérer les questions plus commerciales et relatives à la gestion de l'entreprise.

"Je tiens d'abord à remercier Günther Steiner pour tout le travail qu'il a accompli au cours de la dernière décennie et je lui souhaite le meilleur pour l'avenir", a déclaré Gene Haas. "Il est évident que l'organisation doit améliorer ses performances en piste. En nommant Ayao Komatsu team principal, nous plaçons l'ingénierie au cœur de notre management."

Ayao Komatsu est le nouveau patron de Haas

"Nous avons connu certains succès mais nous devons décrocher des résultats constants qui aideront à atteindre les objectifs plus larges de l'organisation. Nous devons être efficaces avec les ressources à notre disposition mais l'amélioration de nos capacités de conception et d'ingénierie sera la clé pour la réussite de l'équipe. Je suis impatient de travailler avec Ayao et de garantir que nous maximisons notre potentiel, cela reflète mon désir d'une forte implication en Formule 1."

Ayao Komatsu se prépare à un nouveau rôle avec une volonté claire : remettre Haas sur les bons rails. "Je suis naturellement ravi d'avoir l'opportunité d'être nommé team principal de MoneyGram Haas F1 Team", se réjouit l'ingénieur. "Pour avoir fait partie de l'équipe depuis ses débuts en piste en 2016, je suis évidement passionnément investi dans sa réussite en Formule 1. Je suis impatient de mener notre programme et les différents départements liés à la compétition en interne afin d'assurer la mise en place d'une structure permettant d'améliorer les performances en piste."

Komatsu estime que Haas n'a "pas été suffisamment performant récemment", ce qui a été "source de frustration" au sein de l'équipe, mais il se montre confiant pour l'avenir : "Nous bénéficions d'un soutien incroyable de la part de Gene et de nos différents partenaires, et nous voulons récompenser leur enthousiasme avec de meilleures performances en piste. Nous avons une bonne équipe à Kannapolis, Banbury et Maranello et ensemble, je sais que nous pouvons décrocher les résultats dont nous sommes capables."