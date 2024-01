Simone Resta quitte son poste de directeur technique de Haas

Simone Resta, qui a longtemps travaillé chez Ferrari, avait rejoint Haas en 2021 dans le cadre d'un accord entre le constructeur italien et l'écurie américaine. Ferrari souhaitait ainsi capitaliser sur des liens techniques renforcés entre les deux entités, qui ont travaillé étroitement ensemble depuis l'arrivée de Haas en F1 en 2016.

Au préalable, Simone Resta avait été le designer en chef de Ferrari entre 2014 et 2018, avant d'occuper brièvement le poste de directeur technique chez Alfa Romeo. À son retour à Maranello en 2019, il a été responsable du développement du châssis puis a rejoint Haas. Mais malgré l'implication de Simone Resta dans l'équipe dirigée par Günther Steiner et la mise en place par Ferrari d'un pôle technique à Maranello, près de sa piste d'essais de Fiorano, les progrès escomptés avec l'ère de l'effet de sol en F1 ne sont pas arrivés.

La saison dernière, bien que la Haas ait souvent affiché sa vitesse en qualifications, des problèmes de pneus ont empêché Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg de marquer en course et l'équipe a terminé à la dixième place du championnat constructeurs.

Elle a également connu une fin d'année décevante après une évolution majeure introduite au Grand Prix des États-Unis et qui n'a pas apporté les nets progrès attendus. Le changement de philosophie dans le design, avec un éloignement du concept de pontons "inwash" à la Ferrari pour passer au "downwash" de Red Bull, avait pour but de résoudre le problème de rythme de Haas en course, mais cela ne s'est pas avéré convaincant.

Aujourd'hui, alors qu'approche le début de la nouvelle saison, on comprend que l'accord qu'avait Ferrari avec Haas pour prêter Simone Resta mène à un changement de plan et au départ de l'ingénieur de 53 ans de l'écurie américaine.

Ferrari n'a pour le moment pas confirmé quels sont ses projets avec Simone Resta, mais il est possible qu'il soit réintégré dans la propre organisation de Maranello, dans le cadre d'une restructuration voulue par le team principal Fred Vasseur. Mais des rumeurs associent aussi Resta à un rôle possible au sein de l'écurie Sauber, qui se prépare à l'arrivée d'Audi en 2026 et où il a précédemment travaillé sous la bannière d'Alfa Romeo.