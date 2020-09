Qualifs - Andretti en tête du Fast Nine, Pagenaud et Alonso en 9e ligne

Après les relais du matin sur une piste moins chaude que le reste de la journée, les améliorations n'ont pas été légion dans l'après-midi du côté de l'Indianapolis Motor Speedway. Parmi les seules exceptions notables : Scott Dixon, leader du championnat IndyCar, qui a démontré qu'il n'y avait pas que Marco Andretti qui pouvait produire un tour à la moyenne de 232 mph (373,368 km/h).

Les neuf premiers de cette journée de samedi vont désormais s'affronter ce dimanche, à partir de 19h15 heure française, pour déterminer l'ordre des trois premières lignes de la mythique épreuve, et donc le poleman de cette 104e édition. Ils s'élanceront dans l'ordre inverse des positions du jour, ce qui pourrait réserver des surprises tant la chaleur augmentant au fil des journée a été un facteur de ralentissement des performances.

Il est à noter que huit moteurs Honda se partagent les neuf premières positions, seul le Néerlandais Rinus VeeKay étant parvenu à imposer la présence d'un bloc Chevrolet. Et justement, de ce côté-là, les choses n'ont pas vraiment été brillantes pour Penske, qui n'a pu faire mieux qu'une 13e place avec Josef Newgarden (le deuxième moteur Chevrolet le mieux placé) et voit ses trois autres pilotes échouer au delà du 21e rang.

Parmi ceux-ci, Simon Pagenaud (25e), le vainqueur de l'Indy 500 en 2019, qui emmènera une neuvième ligne sur la quelle il se retrouvera aux côtés de Fernando Alonso (26e). L'Espagnol a semble-t-il perdu de la vitesse de pointe après son crash de jeudi.

Ce dimanche, il y aura une demi-heure d'essais pour le Fast Nine entre 17h et 17h30, heure française, avant que chaque pilote dispose d'un seul run de quatre tours, entre 19h15 et 20h15, pour essayer d'aller chercher la pole. Une fois le Fast Nine terminé, les 33 pilotes auront une séance d'essais, entre 21h30 et minuit, où le boost repassera à 1,3 bar pour préparer la course.

Pilotes qui participeront au Fast Nine

P Driver Car Engine Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Average 1. Marco Andretti Andretti Herta Autosport Honda 232.177 231.559 230.968 230.705 231.351 2. Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 231.653 231.506 231.219 230.944 231.330 3. Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 231.886 231.497 230.879 230.812 231.268 4. James Hinchcliffe Andretti Autosport Honda 231.790 231.393 231.048 230.553 231.195 5. Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 232.183 231.326 230.795 230.325 231.155 6. Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevrolet 231.789 231.029 230.888 230.753 231.114 7. Alex Palou Dale Coyne Racing w/ Team Goh Honda 231.552 231.211 230.808 230.566 231.034 8. Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Honda 231.102 230.876 230.740 230.572 230.822 9. Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Honda 231.244 230.763 230.710 230.454 230.792

Places déjà déterminées sur la grille