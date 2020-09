Indy 500 : Alonso premier accidenté, Dixon aux commandes

Le quintuple Champion IndyCar, Scott Dixon, a réalisé un tour en 226,102 mph (363,875 km/h), avec environ 0,4 mph d'avance sur le meilleur temps réalisé par Takuma Sato ce matin, tandis que Marco Andretti a placé sa machine de l'Andretti Herta Autosport en troisième position, assurant un triplé Honda.

Conor Daly s'est de nouveau montré performant pour le compte d'Ed Carpenter Racing, en décrochant la quatrième place – en étant la dernière des voitures sous la barre des 40 secondes et le meilleur pilote Chevrolet – tandis que le rookie le plus rapide a été Alex Palou du Dale Coyne Racing with Team Goh en cinquième position.

Colton Herta a pris la sixième place – et la deuxième vitesse la plus rapide établie sans l'aide de l'aspiration, battu seulement par son semi-équipier Jack Harvey dans la Meyer Shank Racing-Honda qui a pénétré dans la zone des 222 mph.

Fernando Alonso, huitième, a quant à lui été victime du premier accident sérieux de ces essais puisque l'Espagnol, après avoir légèrement mordu le béton à l'intérieur du dernier virage, a perdu le contrôle de son Arrow McLaren, sous-viré dans le mur extérieur où il a abîmé les pneus et le flanc droit de sa monoplace, avant de retraverser en diagonale la piste et de terminer sa course dans la voie des stands, sans gravité.

Ce vendredi, à partir de 17h, heure française, le Fast Friday se tiendra et verra les moteurs des voitures être poussés à leur niveau maximum, qui sera celui utilisé pour les qualifications ce week-end.

Indy 500 - Essais Libres 2