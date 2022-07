Scott Dixon égale les 52 victoires de Mario Andretti

Charger le lecteur audio

Scott Dixon a marqué dimanche soir un peu plus l'Histoire de l'IndyCar en s'imposant à Toronto. Si Colton Herta avait signé la pole position la veille, c'est bien le pensionnaire du Chip Ganassi Racing qui s'est imposé au terme des 85 tours de course, en résistant au pilote américain mais également à Felix Rosenqvist. Une victoire qui fait du Néo-Zélandais l'égal du grand Mario Andretti, puisqu'il a signé son 52e succès dans le championnat, autant que son illustre aîné.

Graham Rahal a décroché une belle quatrième place devant le leader du championnat, Marcus Ericsson, et le champion en titre Álex Palou, sixième. Septième à l'arrivée, Simon Pagenaud est le premier Français tandis que Romain Grosjean a connu un week-end difficile et s'est finalement classé 16e.

Au championnat, Marcus Ericsson conserve les commandes avec 35 points d'avance sur Will Power, décevant 15e de la course. Álex Palou est troisième à 37 longueurs. Quant à Scott Dixon, il revient à hauteur de Josef Newgarden, les deux hommes accusant 44 points de retard sur le leader.

Non seulement ce 52e succès place Scott Dixon au niveau de Mario Andretti (15 victoires derrière le recordman absolu A.J. Foyt), mais il permet au pilote de 41 ans d'améliorer son propre record, en ayant remporté au moins une épreuve lors de 20 saisons différentes, dont 18 consécutives.

"C'est incroyable d'être proche de Mario", a confié le sextuple champion d'IndyCar, lui qui attendait de renouer avec le succès depuis mai 2021. "Je suis tellement reconnaissant que lui et AJ [Foyt] soient dans les stands et que nous puissions leur parler. C'est énorme, c'est tellement bon de faire partie de ce cercle."

"C'était une course difficile. Je mets fin à une série sans victoire, c'est fantastique. L'année a été plutôt fun pour la #9 et j'ai encore du mal avec ce qui s'est passé à l'Indy500. Retrouver le cercle des vainqueurs, c'est bien, et un grand merci à Honda, parce que c'était si facile de faire autant de kilomètres avec le carburant aujourd'hui. J'espère que c'est le début d'une série. L'équipe a travaillé aussi dur que les autres."

