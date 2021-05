Scott Dixon leader, Will Power pas encore qualifié

La première partie des qualifications des 500 Miles d'Indianapolis s'est déroulée samedi, permettant de définir le cœur de la grille. Les neuf premiers ont gagné leur ticket pour le Fast Nine, séance disputée ce dimanche pour déterminer les trois premières lignes, tandis que la grille a été définie de la 10e à la 30e position et que cinq pilotes se disputeront les trois places restantes dans une séance de la dernière chance, également prévue ce dimanche.

Déjà auteur du meilleur temps en essais libres, Scott Dixon a été le plus performant dans cette séance où, comme le veut la tradition, la moyenne de quatre tours consécutifs était retenue pour déterminer le classement. Le vainqueur de l'édition 2008 a devancé Colton Herta, l'un des rares à résister à la domination de Ganassi, dont les quatre pilotes se sont qualifiés pour le Fast Nine. Hormis Dixon, Tony Kanaan, Alex Pálou, pourtant victime d'un accident, et l'ancien pilote de F1 Marcus Ericsson ont assuré leur place à l'avant de la grille.

Souvent performant dans cette épreuve, Ed Carpenter a pris la quatrième place devant son coéquipier Rinus VeeKay, qui reste sur un succès au Grand Prix d'Indianapolis. Les derniers qualifiés pour le Fast Nine sont Helio Castroneves, dont les 500 miles marqueront le début d'un programme de six courses cette année, et Ryan Hunter-Reay.

Alexander Rossi est le premier pilote de la grille à déjà connaître sa position, la dixième, devant Ed Jones et Pato O'Ward. Takuma Sato, tenant du titre, s'élancera de la 15e position. Graham Rahal s'est qualifié à la 18e place et Josef Newgarden a la 21e, tandis que Juan Pablo Montoya, de retour avec McLaren cette année, devra se contenter de la 24e place, derrière Santino Ferrucci, lourdement accidenté durant les essais libres.

Romain Grosjean ayant choisi de ne pas disputer les courses sur ovales, deux Français seront au départ et ils seront côte à côte en neuvième ligne, avec Simon Pagenaud 26e devant Sébastien Bourdais. Ils se sont tous deux qualifiés de justesse, ce qui n'est pas encore le cas de Will Power, 31e et donc contraint de passer par le repêchage ce dimanche. Il y sera notamment accompagné de Simona De Silvestro, seule femme candidate à une place sur la grille cette année.

500 Miles d'Indianapolis 2021 - Qualifications 1