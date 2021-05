Scott Dixon s'offre sa quatrième pole à Indianapolis

Scott Dixon a décroché dimanche soir la pole position des 500 Miles d'Indianapolis, pour la quatrième fois de sa carrière. Le Néo-Zélandais a pris le meilleur malgré une très belle tentative de Colton Herta, avec une moyenne de 231,685 mph sur ses quatre tours.

Lors du Fast Nine, Dixon était le dernier pilote en piste et a affiché un gros rythme dès son premier tour, qui a immédiatement laissé penser que le sextuple Champion IndyCar serait le client sérieux pour la pole. Vainqueur de l'Indy 500 en 2008, le pilote du Chip Ganassi Racing court depuis lors après un nouveau succès dans la plus grande course du monde sur ovale.

Outre Colton Herta, il a devancé les deux pilotes du Ed Carpenter Racing, Rinus VeeKay et Ed Carpenter, Tony Kanaan prenant la cinquième place devant son coéquipier Álex Palou.

Avant cette lutte pour la pole position, les dernières places sur la grille se sont jouées lors d'une séance tendue : ce sont Sage Karam, Will Power et Simona de Silvestro qui ont sauvé leur présence sur la dernière ligne de cette édition 2021. Charlie Kimball et R.C. Enerson sont donc les deux malheureux éliminés qui ne pourront pas se présenter au départ en fin de semaine.

La 105e édition des 500 Miles d'Indianapolis se déroulera dimanche 30 mai en présence d'une jauge fixée à 135 000 spectateurs. Les représentants tricolores Simon Pagenaud et Sébastien Bourdais s'élanceront respectivement 26e et 27e.

La grille de départ