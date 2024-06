Théo Pourchaire perd son volant en IndyCar

Mauvaise nouvelle pour Théo Pourchaire. Confirmé pour la suite de la saison IndyCar il y a un mois et demi à peine (à l'exception des 500 Miles d'Indianapolis auxquels il n'a pas participé), le Français se retrouve finalement sans volant dans le championnat américain de monoplace.

Ce mardi soir, l'équipe Arrow McLaren a annoncé la signature du jeune Nolan Siegel, 19 ans, pour lui succéder jusqu'à l'issue de la saison. L'Américain sera dans la voiture dès le week-end prochain pour la manche programmée à Laguna Seca et a paraphé un contrat pluriannuel.

Né en Californie, il vient tout juste de décrocher la victoire dans la catégorie LMP2 aux 24 Heures du Mans, qu'il a disputées aux côtés d'Oliver Jarvis et Bijoy Garg sous les couleurs de United Autosports, écurie détenue par le PDG de McLaren, Zak Brown.

En début de saison, Arrow McLaren avait confié sa monoplace n°6 à moteur Chevrolet à David Malukas. Ce dernier a toutefois dû faire l'impasse sur le début du championnat à cause d'une blessure et d'une opération au poignet gauche, avant d'être libéré pour rejoindre, une fois rétabli, le Meyer Shank Racing.

"La stabilité et la croissance soutenue sont des éléments clés de notre plan à long terme, et il s'agit d'une étape importante dans cette mission", justifie Gavin Ward, directeur de l'équipe Arrow McLaren. "Tout d'abord, je tiens à remercier Théo pour le temps qu'il a passé avec nous sur la voiture n°6 au cours des dernières semaines."

"Nous avons composé avec un jeu de chaises musicales toute la saison, et finalement, changer et avoir Nolan maintenant qu'il est disponible nous donne la chance de bâtir des fondations pour l'avenir. C'est un jeune pilote talentueux qui possède une immense expérience à ce stade de sa carrière et nous sommes impatients de continuer à progresser ensemble."

En perdant sa place chez Arrow McLaren, Théo Pourchaire se retrouve désormais sans aucun programme en compétition, lui qui avait délaissé son baquet en Super Formula pour saisir l'opportunité offerte outre-Atlantique. Il demeure réserviste en Formule 1 de l'écurie Stake gérée par Sauber, qui assurait il y a quelques semaines vouloir absolument le conserver dans son giron.

Le pilote tricolore aura disputé cinq manches d'IndyCar cette saison, avec pour meilleur résultat une dixième place obtenue à Détroit, fin mai.