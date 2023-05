EA Sports annonce la date de sortie de F1 23

L'aventure continue pour la Formule 1 sur Codemasters avec un nouveau volet du jeu officiel de la Formule 1, le 15e produit par l'entreprise britannique, qui a été rachetée par Electronic Arts il y a deux ans. F1 23 sera disponible dès le 16 juin sur de nombreuses plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC (via l'EA App, l'Epic Games Store et Steam).

Les regards seront évidemment tournés vers les deux nouveaux circuits : celui de Las Vegas, aux États-Unis, et celui de Losail, au Qatar, qui avait été omis de l'édition 2021. EA accorde par ailleurs une importance prépondérante au retour du mode Braking Point, présent dans F1 2021, avec ses scénarios dont les protagonistes sont Aiden Jackson et Devon Butler. Bien entendu, l'histoire est renouvelée. On note également l'arrivée des drapeaux rouges en course.

Une Champions Edition disponible exclusivement en ligne permettra aux joueurs qui en feront l'acquisition d'accéder à F1 23 avec trois jours d'avance, cette version mettant à l'honneur Max Verstappen sur son image de présentation tandis que ce sont Lewis Hamilton, Lando Norris et Charles Leclerc qui apparaissent sur la jaquette traditionnelle.

"Nous sommes ravis de continuer à travailler avec EA Sports afin de créer le nouveau jeu de F1 pour la saison 2023", déclare Brandon Snow, directeur commercial de la Formule 1. "F1 23 est une autre manière pour nous de donner aux gamers et aux fans une façon supplémentaire de profiter de ce sport et de le vivre, en étant eux-mêmes derrière le volant. L'arrivée enthousiasmante du circuit de Las Vegas sur le jeu de cette année va donner aux fans un avant-goût de ce qui nous attend lors du Grand Prix inaugural en fin d'année."

"Le retour de Braking Point permet aux joueurs de se plonger dans un scénario en sport auto, avec une kyrielle de personnages inédits comme anciens et des nouveautés surprenantes", ajoute Lee Mather, directeur créatif chez Codemasters. "Nous rendons les courses plus authentiques en ajoutant les drapeaux rouges et la distance de course de 35%, ce qui donne aux joueurs plus de stratégie et d'imprévisibilité. Notre conduite peaufinée aboutit à un comportement plus prévisible et à une meilleure motricité pour aider les joueurs à s'attaquer au circuit et à monter sur le podium."

