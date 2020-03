Le jeu officiel du WRC prévu pour début septembre

Alors que le WRC est en pause forcée pendant au moins neuf semaines, l'éditeur NACON a confirmé hier que WRC 9 verrait le jour le 3 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One, avant une sortie à venir sur Nintendo Switch. Le jeu sera aussi disponible à une date ultérieure sur les deux consoles de nouvelle génération, la Xbox Series X et la PS5.

Le studio français KT Racing a également annoncé la prolongation de son contrat avec le promoteur du WRC pour garantir la sortie de WRC 10 en 2021, et celle de WRC 11 en 2022. Le studio avait récupéré la licence du Championnat du monde des Rallyes à partir de WRC 5, les quatre jeux précédents ayant été développés par les Italiens de Milestone.

Trois nouveaux rallyes seront logiquement prévus dans le jeu, ceux du Kenya, du Japon et de Nouvelle-Zélande, qui font leur retour au championnat cette année. KT Racing promet également un mode carrière plus important et plus en phase avec ce qu'une réelle équipe du championnat vit chaque année.

"L'introduction des consoles de nouvelle génération est un pas en avant incroyablement enthousiasmant et nous sommes ravis que WRC 9 soit le premier jeu de rallye disponible sur ces plateformes", indique Oliver Ciesla, directeur général de WRC Promoter. "WRC 9 dispose également maintenant des spéciales terre difficiles du mythique Safari Rally au Kenya, de magnifiques routes sinueuses en Nouvelle-Zélande et des spéciales tarmac exigeantes au Japon."

"WRC 9 permettra de capturer l'aventure et les défis posés par le vrai Championnat du monde des rallyes de manière toujours plus réaliste, grâce aux améliorations importantes apportées par Nacon et KT Racing. Cela ouvre également la voie à d'autres développements révolutionnaires pour WRC 10 et WRC 11 au cours des deux prochaines saisons, car nous continuons à offrir aux joueurs la possibilité de se mettre à la place de leurs héros."