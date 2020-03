Le MotoGP organise une course virtuelle avec plusieurs pilotes

Face à la pandémie de COVID-19, le MotoGP a été contraint de reporter son début de saison. Pour l'instant prévu début mai à Jerez, celui-ci sera certainement repoussé et les instances dirigeantes de la discipline cherchent à divertir les fans durant cette période de confinement. Les restrictions dans les regroupements ne laissent d'autre choix à Dorna que d'organiser, à l'image de ce qu'a fait la Formule 1, sa première course virtuelle officielle dans laquelle seront engagés des pilotes professionnels.

Contrairement à la F1, le MotoGP ne prévoit pas pour le moment une série d'épreuves, mais annonce la tenue d'une première course ce dimanche 29 mars. Cette MotoGP Virtual Race attirera de grands noms de la discipline, puisque Valentino Rossi et son équipier Maverick Viñales ont déjà confirmé leur participation, tout comme Fabio Quartararo, Marc Márquez et Álex Rins.

La plateforme utilisée sera le jeu officiel du MotoGP, sur lequel a également débuté le MotoGP eSport Championship, la compétition virtuelle officielle de la discipline. La course de dimanche, à laquelle participeront donc les noms ci-dessus, se déroulera sur le circuit du Mugello à 15 heures. Les pilotes auront une séance qualificative de cinq minutes, qui déterminera la grille de départ et précédera une course de six tours du circuit italien. L'événement sera diffusé sur le site du MotoGP, sur la page dédiée à l'eSport du site officiel, mais aussi sur les réseaux sociaux de la discipline ainsi que sur sa chaîne YouTube. Plusieurs diffuseurs TV pourraient également proposer ce programme, mais rien n'est confirmé à ce sujet.

Le MotoGP rappelle sa volonté d'occuper ses fans pendant cette période compliquée et propose des initiatives sur les réseaux sociaux, à l'image des dessins envoyés par les spectateurs sous le hashtag #MotoGPArt et publiés sur le site officiel, ou via des quiz, et la diffusion d'anciennes courses. Le VideoPass est aussi disponible gratuitement dans la plupart des pays, dont ne font malheureusement pas partie la France et l'Italie pour des raisons de droits de diffusion. Cependant, plusieurs documentaires sont disponibles gratuitement, à l'image de Márquez Unlimited, documentaire sur le sextuple Champion du monde.