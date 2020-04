Le MotoGP va organiser un Grand Prix virtuel

C'est le 3 mai prochain que sera tenu le Red Bull Virtual Grand Prix of Spain, en soutien à l'œuvre caritative du MotoGP, Two Wheels for Life, qui vise à combattre la pandémie de COVID-19. Les trois catégories seront rassemblées pour trois courses ; en MotoGP, chaque écurie pourra engager un pilote à l'exception de l'équipe Championne du monde en titre, Repsol Honda Team, qui aura droit à deux concurrents sur la grille. En Moto2 comme en Moto3, dix places seront disponibles, avec la priorité donnée selon le classement du championnat à l'issue du Grand Prix du Qatar.

Cette initiative fait suite au succès des deux premières courses virtuelles tenues au Mugello et au Red Bull Ring devant des millions de téléspectateurs. Cependant, l'on ne sait pas encore si cette nouvelle épreuve aura lieu sur le jeu MotoGP 19 comme les précédentes, ou bien MotoGP 20, dont la date de sortie est justement ce 23 avril.

