Romain Grosjean lance son équipe de simracing

Romain Grosjean a créé R8G Sim Racing Team, une équipe de simracing qui va "concourir sur différentes plateformes et est déterminée à devenir une force importante dans les courses online". Le line-up complet des pilotes sera annoncé plus tard ce mois-ci.

"Lancer ma propre équipe de simracing est un moment de fierté car je suis passionné de sport automobile, d'innovation et de nouveaux défis", a déclaré le pilote Haas. "Je pense que la structure de l'équipe que nous avons créée est unique et qu'elle nous aidera à atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés."

Grosjean a dit espérer que l'équipe donnerait à ses pilotes la chance de passer du monde virtuel au monde réel à l'avenir. "Nous avons tous vu le talent qui émerge des courses de simracing et c'est impressionnant", a-t-il déclaré. "Notre objectif est de récompenser et d'essayer de développer les pilotes qui ont le potentiel de faire de la course réelle. C'est une perspective passionnante pour tous ceux qui sont impliqués dans R8G Sim Racing Team."

Grosjean travaille avec quelques-uns de ses partenaires et des partenaires de Haas sur le projet, comme Richard Mille et MindMaze. L'équipe travaille également avec Triple A e-Sports, qui a déjà rencontré le succès dans un certain nombre d'événements virtuels ces dernières semaines.

Le Français est le dernier pilote de F1 à entrer dans le monde de l'eSport, après Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell, Alexander Albon, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi et Carlos Sainz, qui ont tous participé au dernier Virtual Grand Prix de Chine la semaine passée. Grosjean n'a toujours pas participé à l'un de ces événements mais a reçu tout le matériel nécessaire au simracing plus tôt ce mois-ci.

