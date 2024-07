Test - Le Mans Ultimate apprend à grandir avec son premier DLC

On avait laissé Le Mans Ultimate en février, après notre test lors de sa sortie en accès anticipé (ou Early Access), en expliquant à quel point nous pensions qu'il fallait laisser sa chance à ce nouveau venu dans l'univers des jeux vidéo dédiés au simracing. Cinq mois plus tard, le petit dernier de Studio 397 continue d'apprendre à marcher. Doucement mais sûrement, puisque l'on attend encore sa véritable version 1.0... alors que son tout premier DLC est déjà là.

Ce mardi, ce qui est ni plus ni moins que le jeu vidéo officiel du FIA WEC s'enrichit de trois nouveaux contenus payants réunis dans un premier pack qui va permettre d'amener peu à peu celui que l'on appelle plus communément "LMU" vers une mise à jour complète intégrant la totalité de la saison 2024 du Championnat du monde d'Endurance.

Avant sa mise à disposition au grand public ce 22 juillet, le premier DLC nous a dévoilé ses premiers secrets et nous avons pu nous y frotter. Un test qui a également permis de remettre un peu plus sérieusement la main sur un jeu au potentiel toujours évident et aux sensations qui demeurent au rendez-vous.

Il est important de rappeler une fois encore le contexte de ce test : il est réalisé sur un PC aux performances situées dans la fourchette haute du marché, avec un volant et un pédalier Fanatec. Et pour la transparence, rappelons toujours que notre rédaction conserve une entière liberté de jugement, Motorsport.com et Motorsport Games n'appartenant plus au même groupe depuis 2023.

Que contient ce premier DLC ?

Préparez votre volant ! Photo de: Studio 397

Si nous n'avons pas parlé de Le Mans Ultimate depuis février, le jeu n'en a pas moins progressé depuis, avec plusieurs patchs correctifs et évolutifs. Certains jugeront le rythme trop lent, d'autres se souviendront que l'Early Access permet (encore aujourd'hui) d'acquérir le jeu pour seulement 30 €. Des contenus gratuits ont aussi fait leur apparition, notamment le mois dernier avec l'arrivée gratuite du prototype LMDh BMW M Hybrid V8.

Cette fois-ci, il faut donc mettre la main à la poche pour acquérir trois nouveautés : l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari d'Imola, la Peugeot 9X8 LMH dans sa version 2024 et la Lamborghini SC63 LMDh. Le tout pour un prix fixé à 11,99 €... qui fera grincer des dents ceux qui estiment que proposer du contenu payant sur un jeu "pas terminé" est, en effet, contestable. Néanmoins, existe-t-il encore vraiment des jeux achevés en bonne et due forme dès la sortie ?

Benvenuti a Imola

Rouler en Hypercar à Imola devient possible ! Photo de: Studio 397

L'ajout de l'emblématique circuit d'Imola porte à huit le nombre de tracés désormais disponibles sur LMU. Il répond à la logique de coller à la réalité de la saison 2024 du WEC, qui a rendu pour la première fois visite au tracé italien en avril dernier.

Dès les premiers tours de roue, on retrouve la patte du studio : une image très naturelle, une lumière convaincante, et l'habillage officiel du championnat. Imola est un classique parmi les classiques et l'on retrouve immédiatement les repères de sa version moderne, y compris les détails allant jusqu'à la présence de la statut d'Ayrton Senna et des hommages qui l'entourent à l'intérieur de l'ex-courbe de Tamburello.

En piste, l'impression de vitesse déjà éprouvée sur les autres tracés est à la hauteur des attentes, ainsi que le caractère d'Imola, étroit et parfois bosselé. Pas de doute, la réalisation est fidèle et parfaitement servie par la technologie de laser scan.

La lionne prend vie

La Peugeot 9X8 apparaît dans sa version 2024. Photo de: Studio 397

Sur le papier, on est en droit de se demander si la Peugeot 9X8 2024 est vraiment une nouvelle auto ou si les développeurs se sont contentés de l'affubler de son nouvel aileron arrière et de sa nouvelle livrée. Notre test comparatif lève rapidement le doute : certes, l'ADN reste bien sûr le même, mais le comportement entre la première version et celle-ci évolue bel et bien.

La Peugeot dans sa version actuelle est plus assise... mais elle devient aussi plus joueuse. Exit le sous-virage qui caractérisait sa devancière sur LMU, laissant la place à une Hypercar qui semble davantage avoir une âme.

Le LMDh passe au vert

La Lamborghini SC63 est désormais disponible. Photo de: Studio 397

Quand on se lance avec la Lamborghini SC63, c'est une autre philosophie qui s'exprime. Et c'est une bonne chose, puisqu'il faut rappeler que l'on a ici affaire à un prototype LMDh. Passés les premiers kilomètres en pneus froids, l'un des points forts de LMU étant la gestion des gommes, le plaisir arrive vite.

Toute nouvelle voiture réalisée par le studio, de A à Z, c'est aussi la première apparition dans LMU du châssis Ligier. On découvre quelque chose de plus brut de décoffrage, qui passe également par la sonorité absolument incroyable du V8 bi-turbo. Comme sur les autres LMDh, le démarrage tout électrique dans la pitlane est un petit plaisir qui ne se boude pas.

Voilà pour le premier contenu payant disponible sur LMU et il est à la hauteur. Sans doute pas indispensable, il a de quoi contenter les fans invétérés d'Endurance, et ne prive pas pour autant ceux qui ne veulent pas en faire l'acquisition en raison du contenu de base déjà jouable.

Et après ?

Le Mans Ultimate doit continuer à convaincre. Photo de: Studio 397

La sortie de ce DLC sur Le Mans Ultimate s'accompagne d'un important patch pour le jeu, pour tous ses possesseurs peu importe qu'ils fassent l'acquisition ou non du premier pack. Les améliorations annoncées par les développeurs concernent de très nombreux domaines, incorporant des résolutions de bugs ainsi que des changements visuels, comportementaux ou liés à l'intelligence artificielle pour les joueurs offline.

Le prochain DLC (pack 2) est annoncé pour septembre/octobre et proposera un circuit et deux Hypercars. Le pack 3 est attendu en décembre avec un circuit et trois LMGT3. Le pack 4 sortira au premier trimestre 2025 avec un circuit et quatre LMGT3.

Si l'on se fie au calendrier 2024 du WEC, l'on peut naturellement s'attendre à pouvoir évoluer dans quelques mois sur le circuit d'Interlagos, le circuit de Losail et le Circuit des Amériques. On ignore toutefois dans quel ordre ils seront proposés. Le prix des prochains DLC n'est pas officiellement indiqué mais Motorsport Games propose d'ores et déjà un Season Pass à 46,99 € qui englobera l'ensemble des quatre packs.