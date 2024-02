Test - Pourquoi il faut donner sa chance à Le Mans Ultimate

Sorti en accès anticipé la semaine dernière, Le Mans Ultimate est destiné à s'installer comme le jeu officiel du FIA WEC. Développée par Studio 397, auparavant créateur de rFactor 2, cette nouvelle simulation produite par Motorsport Games a beaucoup fait parler d'elle ces derniers jours, provoquant des réactions parfois très contrastées mais également des incompréhensions. Après plusieurs jours de prise en main et la volonté de ne pas précipiter nos impressions, voici notre avis.

Il convient tout d'abord de remettre les choses dans leur contexte : par accès anticipé (ou Early Access), on entend le fait qu'il s'agit d'un jeu qui n'est tout simplement pas terminé. C'est ce qui explique son prix attractif de 30€ (qui augmentera plus tard), moyennant lequel le joueur doit inévitablement s'attendre à essuyer les plâtres d'un produit largement perfectible. Si le procédé peut être contestable, il a le mérite d'être clair et de ne prendre personne en traitre, à l'heure où, très souvent, les éditeurs de jeux vidéo sortent des produits annoncés finis mais qui ne manquent pas de bugs pour autant et nécessitent la plupart du temps plusieurs correctifs.

Pour le contexte, toujours, précisons que notre test a été réalisé sur un PC aux performances situées dans la moyenne haute du marché, avec un volant et un pédalier Thrustmaster. Enfin, pour être totalement transparent, il convient de préciser que notre rédaction conserve une entière liberté de jugement, Motorsport.com et Motorsport Games n'appartenant plus au même groupe.

Les Hypercars dans Le Mans Ultimate.

Le décor étant planté, le moment est venu de mettre les mains dans le cambouis. Soyons clairs, l'expression n'est pas volée ! Les premières heures de jeu ont été chaotiques, rebutantes parfois, sur une plateforme instable qui peut, selon les configurations de chacun, donner des maux de tête. La plus grosse difficulté aura été de trouver les bons réglages graphiques, ce qui a également été facilité par la sortie de patchs correctifs et l'apparition de conseils donnés par les développeurs.

On peut difficilement en dire davantage sur ce chapitre puisque chacun rencontrera probablement des problèmes différents selon son matériel. On savait toutefois cette étape quasi inévitable avec un Early Access, mais ne renoncez pas : votre entêtement sera récompensé ensuite.

Concernant le contenu, la version actuelle de Le Mans Ultimate propose deux modes de jeu : un week-end de course classique pour les joueurs solo (qui peut se limiter à des essais, y compris seul, où englober également des qualifications et une course), et un mode multijoueur qui doit encore être largement amélioré mais qui reprend un fonctionnement rappelant celui de rFactor2. À ce stade, nous avons décidé de le mettre de côté.

Une fois les cheveux arrachés pour disposer d'une base de réglages solide, aussi bien graphiquement que pour les commandes, nous avons pu nous lancer sur la piste. Et là, il faut bien avouer que ce sur quoi on avait un certain a priori nous a complètement retournés : oui, on a aimé Le Mans Ultimate. Mais pourquoi estimons-nous qu'il faut donc lui donner sa chance ?

Parce que le FFB est au niveau

Le retour de force et les attentes qu'il suscite pour un jeu demeure un critère très personnel et subjectif. Par ailleurs, à moins que vous ne vous soyez déjà installé dans le baquet d'une Hypercar, d'un prototype ou d'une GT, il est impossible de juger sur des bases rationnelles le critère de réalisme. Nous n'avons pas cette prétention. En revanche, par rapport à ce que le marché propose déjà, Le Mans Ultimate se positionne clairement côté "simulation" par opposition à des titres classés "arcades".

Ainsi le FFB offert par Le Mans Ultimate est largement inspiré de celui déjà plébiscité de rFactor 2, et c'est évidemment une qualité. La précision des informations qui passent dans le volant est au rendez-vous, autant que les sensations qui sont retranscrites en fonction des voitures utilisées. Encore faut-il prendre un peu de temps pour affiner ses réglages personnels.

Parce que les sensations sont folles

Ces sensations, justement, ne passent pas uniquement par le retour de force bien que ce dernier soit crucial. Elles sont aussi liées aux graphismes et à l'impression de vitesse que délivre le jeu.

Sur le premier point, Le Mans Ultimate ne met pas une claque au premier regard, surtout qu'il y a encore beaucoup à redire quant à son optimisation. Néanmoins, certains détails ne trompent pas et laissent entrevoir de belles choses, y compris dans la gestion du cycle jour/nuit. On ne peut pas en dire autant de la pluie, mais dans l'ensemble la réalisation est largement au niveau pour servir favorablement l'immersion.

La Peugeot 9X8 dans Le Mans Ultimate.

Quant au second point, on a simplement un conseil : choisissez une Hypercar sur le circuit du Mans, chaussez des pneus neufs, déchargez l'aéro et videz le réservoir. On parie que vous frissonnerez en arrivant aux abords d'Indianapolis ! Et en bonus, on vous laisse découvrir la réalisation sonore qui est objectivement exceptionnelle.

Parce que les circuits sont remarquables

Le Mans Ultimate propose pour le moment les sept circuits du WEC 2023, à savoir Sebring, Portimão, Spa-Francorchamps, Le Mans, Monza, Fuji et Bahreïn. La qualité prend le pas sur la quantité, avec des pistes "laserscan" qui sont très convaincantes. Les bosses sont particulièrement ressenties et c'est un facteur d'immersion important.

On est en droit d'espérer l'arrivée (à une échéance inconnue) d'autres tracés, et plus particulièrement Losail, Imola, Interlagos et Austin, puisque tous les quatre figurent au calendrier 2024 du FIA WEC. Ce qui nous mène d'ailleurs à un autre point fort du jeu : les licences officielles. Dans l'immédiat, c'est tout le plateau de la saison passée qui est disponible mais là encore, les nouveaux concurrents de 2024 sont attendus de pied ferme à plus long terme, à commencer par Alpine, BMW et Lamborghini ainsi que la nouvelle catégorie LMGT3.

Parce que la marge de progression est réelle

Ses défauts de jeunesse mis de côté, Le Mans Ultimate est un point de départ déjà très costaud qui peut trouver son public. Il ne fait aucun doute que les fans d'Endurance peuvent être conquis. Lors de notre test, en participant à une course de 1h30, on a réellement eu ce sentiment finalement assez rare d'être au départ d'une véritable épreuve de WEC, avec une gestion déjà poussée et réussie des arrêts au stand et du trafic, et une interface plus intuitive que ce que l'on pouvait redouter.

Le circuit des 24H du Mans dans Le Mans Ultimate.

Encore une fois, cet accès anticipé nous rappelle que le produit est amené à évoluer fortement. Et parmi les points très rassurants des derniers jours, il y a ces correctifs réguliers qui ont déjà été apportés, preuve que les développeurs réagissent pour le moment à un rythme soutenu.

Parce que l'on est en droit d'attendre plus

Tout est loin d'être parfait mais Le Mans Ultimate nous a laissé une impression franchement positive, et surtout un goût de reviens-y qui ne ment pas. Alors oui, nous avons été agacés par la lenteur de certains menus (désormais réglée), des temps de chargement trop longs et une quête difficile de la stabilité des FPS. Sauf que l'on ne doute plus du potentiel d'un jeu qui pourrait finalement très bien être à rFactor 2 ce qu'Assetto Corsa Competizione est devenu pour Assetto Corsa premier du nom.

C'est finalement tout le mal qu'on lui souhaite : si la communauté qui se forme autour de Le Mans Ultimate fait preuve d'une qualité de patience devenue rare, et si les développeurs tiennent leurs promesses, c'est possible.