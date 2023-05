24H du Mans : Les 186 pilotes connus, Gutiérrez chez Glickenhaus

La publication de la liste complète des engagés aux 24 Heures du Mans a permis ce vendredi de lever le doute sur certains équipages. C'est notamment le cas en Hypercar, où Esteban Gutiérrez fait son apparition. L'ancien pilote de Formule 1, qui a disputé 59 Grands Prix avec Sauber et Haas, rejoint Glickenhaus qui alignera deux voitures pour la classique mancelle, contre une seule à temps plein en WEC.

Le pilote mexicain fera équipe avec Nathanaël Berthon, lui aussi nouveau venu dans l'écurie américaine, et avec Franck Mailleux. Ils se partageront le volant de la Glickenhaus 007 LMH #709. "On cherchait des pilotes rapides et expérimentés, et c'est ce que l'on a", explique à Motorsport.com Luca Ciancetti, directeur technique de Podium Advances Technologies, qui travaille avec Glickenhaus. C'est sur les recommandations de Romain Dumas que Nathanaël Berthon a été choisi, alors que la perspective d'un accord avec Maximilian Götz est finalement tombée à l'eau.

La publication de la liste définitive, alors que les équipes avaient jusqu'à mardi dernier pour communiquer l'identité de leurs pilotes à l'Automobile Club de l'Ouest, apporte également plusieurs confirmations. Jan Magnussen roulera chez Inter Europol en LMP2, tandis que plusieurs noms manquants en LMGTE Am sont désormais connus.

La lutte pour la victoire au général se disputera en Hypercar entre 16 équipages, constitués par sept marques différentes : Porsche, Peugeot, Ferrari, Vanwall, Glickenhaus, Toyota et Cadillac. Les pilotes les plus titrés au départ à cet échelon sont Sébastien Buemi (4 victoires), André Lotterer (3) et Romain Dumas (2).

Par ailleurs, il reste désormais huit voitures sur la liste des suppléants, contre dix lors de l'annonce des invitations. L'une d'entre elles peut se voir proposer une place sur la grille en cas de défection dans les semaines à venir.

La Journée Test des 24 Heures du Mans aura lieu le dimanche 4 juin, au lendemain des deux journées de Pesage en centre-ville, tandis que les essais officiels débuteront le mercredi suivant. L'édition du centenaire aura lieu les samedi 11 et dimanche 12 juin.

La liste complète des 186 pilotes au départ des 24 Heures du Mans peut être consultée en cliquant ici.