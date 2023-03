Maximilian Götz candidat à un baquet Glickenhaus au Mans

Charger le lecteur audio

Pilote d'usine Mercedes, Maximilian Götz est tout proche d'une reconversion en Endurance et d'une première participation aux 24 Heures du Mans. Alors qu'il ne disputera pas une cinquième saison consécutive en DTM, le Champion 2021 de la discipline serait proche d'un accord avec Glickenhaus. Selon nos informations, il pourrait se retrouver au volant de l'une des deux 007 LMH engagées en juin prochain dans la Sarthe, où la marque américaine doublera ses effectifs par rapport à son programme WEC avec une seule Hypercar.

À ce stade, Jim Glickenhaus a refusé de confirmer la probabilité de voir Maximilan Götz intégrer l'un des deux équipages. L'homme d'affaires a simplement précisé qu'il discutait avec plusieurs pilotes pour compléter son équipe pour le grand rendez-vous du centenaire des 24 Heures du Mans. "Je ne peux pas commenter ça", a-t-il indiqué à Motorsport-Total.com. "On discute avec un certain nombre de pilotes et de sponsors sérieux et on espère qu'il y aura des nouvelles positives en la matière."

Maximilian Götz, qui a fêté le mois dernier ses 37 ans, n'a pas caché récemment que disputer la classique mancelle faisait partie de ses projets après avoir quitté le DTM. "Ce sera un bon mélange de sprint et d'endurance, et peut-être qu'il y aura une surprise", a-t-il confié dernièrement quant à son programme 2023.

Le rose de BWT s'ajoutera-t-il à la livrée Glickenhaus ?

Glickenhaus débutera sa campagne ce week-end à Sebring avec le Prologue, avant l'épreuve de 1000 Miles programmée sur la même piste le week-end prochain. Seule l'Hypercar frappée numéro 708 sera en lice, confiée à Romain Dumas, Olivier Pla et Ryan Briscoe. Au Mans, le même Ryan Briscoe pourrait rejoindre Franck Mailleux sur la voiture n°709, ce qui laisserait une place vacante pour Maximilian Götz sur la n°708. Le sponsor BWT, qui soutient la carrière du pilote allemand de longue date, pourrait également représenter un intérêt évident pour Glickenhaus.

Si ses débuts aux 24 Heures du Mans venaient à se confirmer, Maximilian Götz pourraient avoir l'occasion de courir avec Glickenhaus en avril à Portimão, et la possibilité de le voir avec l'équipe durant la deuxième partie de saison ne serait pas non plus exclue. Mercedes, constructeur avec qui il demeure sous contrat d'usine, ne s'y opposerait pas puisque la firme à l'étoile n'est pas impliquée en WEC et ne perçoit pas non plus Glickenhaus comme un concurrent sur le marché automobile.

Avec Sven Haidinger