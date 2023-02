La liste des engagés aux 24 Heures du Mans 2023 dévoilée

Charger le lecteur audio

Elle était très attendue, elle est désormais connue ! À moins de quatre mois de l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans, l'Automobile Club de l'Ouest a dévoilé la liste des engagés pour cette édition amenée à marquer l'Histoire. Comme attendu, ce sont 62 concurrents qui ont été retenus par le comité de sélection, qui a planché sur une liste articulée autour des engagés déjà connus pour le FIA WEC et de ceux bénéficiant d'une invitation automatique grâce à leurs résultats de la saison dernière.

Parmi ces 62 concurrents, on dénombre pas moins de 16 engagées dans la catégorie Hypercar, 24 en LMP2 et 21 en LMGTE Am, ainsi que l'équipe Hendrick Motorsports avec son projet de NASCAR pour le stand dédié aux innovations technologiques. Une liste de 10 suppléants (3 LMP2 et 7 LMGTE Am) a également été communiquée.

Avec l'arrivée de plusieurs constructeurs mais également les grands débuts des prototypes LMDh, les regards étaient naturellement tournés vers la catégorie Hypercar, qui fait donc le plein avec 16 engagés. Porsche aura la force du nombre avec trois 963 d'usine et une cliente pour l'équipe Jota. Cadillac a également obtenu les deux invitations souhaitées pour ses machines engagées en IMSA, portant à trois son contingent dans la Sarthe. Toyota, Ferrari, Peugeot et Glickenhaus aligneront deux LMH, tandis que Vanwall Racing fera rouler son unique Vandervell.

Le plateau LMP2, qui sera très concurrentiel avec 24 autos, sera intégralement constitué de prototypes Oreca 07. Enfin, le LMGTE Am, unique catégorie GT désormais avant de laisser place l'an prochain au GT3, mettra aux prises 21 voitures.

La liste des engagés 2023

N° Équipe Voiture Pilotes Hypercar - 16 voitures 2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook 3 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R Sébastien Bourdais Renger van der Zande NC 4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680 Tom Dillmann Esteban Guerrieri Jacques Villeneuve 5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki 6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi José María López 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa 38 Hertz Team JOTA Porsche 963 António Félix da Costa Will Stevens Yifei Ye 50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen 51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi 75 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Felipe Nasr

NC NC 93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne 94 Peugeot TotalEnergies

Peugeot 9X8 Loic Duval Gustavo Menezes Nico Müller 311 Action Express Racing Cadillac V-Series.R Luis Felipe Derani

Alexander Sims Jack Aitken 708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 Romain Dumas NC NC 709 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 Franck Mailleux NC NC LMP2 - 24 voitures 9 Prema Racing Oreca 07-Gibson Bent Viscaal Juan Manuel Correa Filip Ugran 10 Vector Sport Oreca 07-Gibson Ryan Cullen NC NC 13 Tower Motorsports Oreca 07-Gibson John Farano NC NC 14 Nielsen Racing Oreca 07-Gibson Rodrigo Sales Mathias Beche Ben Hanley 22 United Autosports Oreca 07-Gibson Phil Hanson Filipe Albuquerque NC 23 United Autosports Oreca 07-Gibson Josh Pierson Tom Blomqvist Oliver Jarvis 28 JOTA Oreca 07-Gibson David Heinemeier Hansson Oliver Rasmussen Pietro Fittipaldi 30 Duqueine Team Oreca 07-Gibson Neel Jani

René Binder Nicolas Pino 31 Team WRT Oreca 07-Gibson Sean Gelael NC NC 32 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Charles Crews NC NC 34 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Jakub Smiechowski Albert Costa Fabio Scherer 35 Alpine Elf Team Oreca 07-Gibson André Negrão NC NC 36 Alpine Elf Team Oreca 07-Gibson Matthieu Vaxiviere NC NC 37 Cool Racing

Oreca 07-Gibson Nicolas Lapierre Alexandre Coigny Malthe Jakobsen 39 Graff Racing

Oreca 07-Gibson François Hériau NC NC 41 Team WRT Oreca 07-Gibson Rui Andrade NC NC 43 DKR Engineering Oreca 07-Gibson Tom van Rompuy NC NC 45 Algarve Pro Racing Oreca 07-Gibson George Kurtz James Allen Colin Braun 47 Cool Racing Oreca 07-Gibson Reshad de Gerus Vladislav Lomko NC 48 IDEC Sport

Oreca 07-Gibson Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Laurents Hörr 63 Prema Racing Oreca 07-Gibson Doriane Pin Daniil Kvyat Mirko Bortolotti 65 Panis Racing Oreca 07-Gibson Manuel Maldonado

Tijmen van der Helm Job van Uitert 80 AF Corse Oreca 07-Gibson François Perrodo

Ben Barnicoat Norman Nato 923 Racing Team Turkey Oreca 07-Gibson Salih Yoluc NC NC GTE Am - 21 voitures 16 Proton Competition

Porsche 911 RSR-19 Ryan Hardwick Zacharie Robichon NC 21 AF Corse

Ferrari 488 GTE EVO Simon Mann Stefano Costantini Ulysse de Pauw 25 ORT by TF Aston Martin Vantage Ahmad Al Harthy

NC NC 33 Corvette Racing Corvette C8.R Nicky Catsburg Ben Keating

Nicolas Varrone 54 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon 55 GMB Motorsport

Aston Martin Vantage Gustav Dahlmann Birch Kasper H. Jensen Jens Reno Møller 56 Project 1 - AO Porsche 911 RSR-19 PJ Hyett Gunnar Jeanette Matteo Cairoli 57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE EVO Takeshi Kimura Gregory Huffaker II Daniel Serra 60 Iron Lynx

Porsche 911 RSR-19 Claudio Schiavoni

NC NC 66 JMW Motorsport

Ferrari 488 GTE EVO Thomas Neubauer NC NC 72 TF Sport Aston Martin Vantage Arnold Robin Maxime Robin Valentin Hasse-Clot 74 Kessel Racing Ferrari 488 GTE EVO David Fumanelli NC NC 77 Dempsey-Proton Racing

Porsche 911 RSR-19 Christian Ried NC NC 83 Richard Mille AF Corse Ferrari 488 GTE Luís Pérez Companc Alessio Rovera Lilou Wadoux 85 Iron Dames Porsche 911 RSR-19 Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey 86 GR Racing

Porsche 911 RSR-19 Michael Wainwright NC NC 88 Proton Competition Porsche 911 RSR-19 Gianmaria Bruni NC NC 98 NorthWest AMR

Aston Martin Vantage Paul Dalla Lana NC NC 100 Walkenhorst Motorsport

Ferrari 488TE EVO Chandler Hull NC NC 777 D'station Racing Aston Martin Vantage Satoshi Hoshino Charles Fagg Tomonobu Fujii 911 Proton Competition Porsche 911 RSR-19 Michael Fassbender Richard Lietz NC Innovative Car 24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 Jimmie Johnson Mike Rockenfeller Jenson Button