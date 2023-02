Toyota dévoile son Hypercar pour le WEC 2023

Charger le lecteur audio

Toyota a présenté la GR010 Hybrid, voiture qui aura la lourde tâche de défendre les titres du constructeur japonais dans un environnement bien plus concurrentiel que ces dernières saisons, face notamment à l'arrivée de Ferrari en LMH et de plusieurs marques, dont Porsche, en LMDh.

Les évolutions de la GR010 en 2023 se concentrent sur l'agrément de conduite, la souplesse au volant, la fiabilité mais également la facilité de maintenance du proto, comme l'a expliqué le directeur technique de l'équipe, Pascal Vasselon. Les modifications aérodynamiques de la voiture dévoilées comprennent de nouveaux déflecteurs à l'avant et des plaques d'extrémité d'aileron à l'arrière corrigées.

Les révisions de la carrosserie ont été conçues pour créer une voiture de course plus homogène dans un règlement qui impose des limitations strictes à l'efficacité aérodynamique. "En utilisant le fait que les valeurs aérodynamiques ne sont pas trop difficiles à atteindre, nous avons essayé de les rendre aussi cohérentes que possible", a expliqué Vasselon. "Nous n'avons pas travaillé sur l'efficacité aéro pure, [plutôt] sur la cohérence aéro, en essayant de favoriser la maniabilité."

Le technicien français a également révélé que la GR010 Hybrid a subi des changements majeurs au niveau du refroidissement des freins afin d'augmenter la facilité de réglages pendant les épreuves.

"Dans une catégorie équilibrée, l'un des éléments liés à la course est la facilité d'entretien de la voiture", a-t-il expliqué. "Au cours des deux dernières saisons, nous avons parfois eu du mal à régler le refroidissement des freins : il fallait beaucoup de temps pour vider ou ouvrir le conduit de refroidissement. Ici, nous sommes passés à une disposition différente du conduit de refroidissement, ce qui nous permet d'ajouter ou de retirer l'obturation très facilement."

La Toyota GR010 Hybrid dans sa version 2023.

Les améliorations de la fiabilité ont été "apportées dans tous les domaines" selon Vasselon, et "comprennent beaucoup de petites évolutions". Le problème de l'ECU qui obligeait la GR010 à subir des réinitialisations complètes à l'arrêt "a été, on l'espère, entièrement résolu", a-t-il ajouté. C'est ce problème qui a empêché la Toyota #7 de se battre pour la victoire aux 24 Heures du Mans l'année dernière.

Le poids de la GR010 a été ramené à un niveau proche du minimum de 1040 kg pour une LMH à quatre roues motrices. Vasselon a déclaré que la majorité de l'économie avait été réalisée "à l'arrière du bloc moteur", sans divulguer le nouveau ou l'ancien poids de la GR010. La Toyota a couru entre 1070 kg et 1053 kg dans le cadre de la BoP en 2022.

Le directeur technique a d'ailleurs expliqué que Toyota voulait se préparer à une évolution de la BoP au cours de l'année 2023, lorsque les nouveaux proto LMDh de Porsche et Cadillac, ainsi que la 499P LMH de Ferrari, rejoindront le WEC. "Nous ne savons pas ce que sera notre BoP, donc nous voulions simplement être en mesure de courir au poids minimum au cas où cela serait nécessaire. C'est pourquoi il était important de se rapprocher des 1040 kg, même si parfois nous devrons embarquer du lest BoP."

La GR010 a fini par peser bien plus que 1040 kg parce qu'elle a été conçue pour un poids minimum plus élevé. Les règles LMH fixaient à l'origine un minimum de 1100 kg pour la catégorie, avant une réduction significative dans le cadre du processus de convergence avec les LMDh à la mi-2020, époque à laquelle les premières GR010 étaient déjà en construction

Le développement est strictement contrôlé dans le cycle de vie du règlement LMH et seules cinq modifications, connues sous le nom d'"évo jokers", peuvent être apportées à un modèle au nom de la performance. Toyota n'a pas révélé le nombre de jokers utilisés jusqu'à présent. On sait que le changement de taille des roues et des pneus de la GR010 de Toyota pour 2022 n'a pas été comptabilisé comme tel car il s'agissait d'une réaction aux modifications de règles liées à la convergence LMH/LMDh.