Jacques Villeneuve garde son objectif : "Viser la Triple Couronne"

À bientôt 52 ans, Jacques Villeneuve prépare son premier programme complet de compétition depuis bien longtemps. Le Champion du monde 1997 de Formule 1 a toujours clamé qu'il ne se sentait pas l'âme d'un retraité et il entend le démontrer une fois de plus, en renouant également avec les 24 Heures du Mans quinze ans après sa deuxième et dernière participation. Le voici titularisé en Hypercar au sein du projet Vanwall, dans un timing qui n'est pas pour lui déplaire.

"Mon objectif était de revenir à la compétition professionnelle à temps plein et de ne plus me contenter des quelques courses que j'ai faites ces 15 dernières années, quelques courses en NASCAR, quelques autres courses ici et là", explique Villeneuve sur le site officiel du WEC. "Ça a toujours été un de mes principaux objectifs : viser la Triple Couronne."

"Je pense également que c'est le meilleur moment pour s'impliquer en Championnat du monde d’Endurance car ce dernier devient de plus en plus important. Et en ce moment, avec l'arrivée de beaucoup de constructeurs, c'est vraiment en train de devenir un championnat mondial. Je suis vraiment enthousiaste pour la saison à venir."

Cette Triple Couronne, rappelons-le, ne répond à aucune définition officielle et fait l'objet de débats. On retient toutefois que son unique détenteur, Graham Hill, l'a définie en évoquant le titre mondial de Formule 1, la victoire au Mans et la victoire aux 500 Miles d'Indianapolis, sans rappeler ses succès au Grand Prix de Monaco. Jacques Villeneuve peut donc y prétendre tandis que les puristes poursuivront sans doute le débat !

En renouant avec l'Endurance, celui qui a terminé deuxième au Mans en 2008 avec Peugeot va également devoir se replonger dans le délicat travail de partage du baquet et d'ajustement des réglages. Une approche qu'il admet ne pas lui être naturelle, tandis que la Vanwall Vandervell 680 est une machine encore toute jeune.

"J'ai toujours été extrêmement spécifique sur les réglages d'une voiture et sur la façon dont j'aime la piloter", précise-t-il. "Pour moi, c'est une question de réglage fin et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire lorsque vous partagez la voiture avec deux autres pilotes, car chaque pilote a une façon spécifique de piloter – vous devez faire des compromis et vous devez décider en groupe. Combien de concessions êtes-vous prêt à faire sans trop vous nuire, mais en même temps, pour aider vos équipiers ? C'est très difficile et c'est le contraire de ce que j'ai fait tout au long de ma carrière pour aller chercher ces petits dixièmes indispensables."

"C'est une voiture lourde et rapide. Ce n'était pas facile à piloter mais la voiture en était encore à ses débuts. Il y avait donc encore beaucoup à faire au niveau de l'équilibre et la voiture était un peu surprenante par moments, ce qui peut la rendre difficile à piloter pour une course de six ou huit heures. Il y a encore beaucoup de travail mais les bases sont là. Il y a certainement le potentiel pour que la voiture soit compétitive et ce que vous voulez en fin de compte. C'est une voiture facile à piloter et dans les courses d'Endurance, une voiture qui ne tombe pas en panne."

