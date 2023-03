Isotta Fraschini a dévoilé son Hypercar pour 2023

Charger le lecteur audio

Voici l'Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione ! Il s'agit de l'Hypercar que la marque italienne ressuscitée souhaite engager en WEC cette saison, et qui sera exploitée par l'équipe britannique Vector Sport. Elle a été dévoilée ce mardi après-midi à l'Automobile Club de Milan.

Cette présentation de la voiture développée par Michelotto Engineering signifie a priori que l'entreprise a bien respecté sa deadline de fin février pour l'assemblage de la voiture. Elle avait d'ailleurs dévoilé il y a peu une vidéo sur ce processus qui est à retrouver au bas de cet article.

Désormais, Isotta Fraschini se tourne vers la préparation en vue de l'homologation et des débuts en Championnat du monde d'Endurance. Son directeur de la compétition, Claudio Berro, a déclaré : "Aujourd'hui, nous en sommes exactement là où nous l'avions prédit il y a quatre mois, lorsque nous avons annoncé qu'Isotta Fraschini serait de retour et que cela se ferait, selon la tradition, avec une voiture de course."

"La Tipo 6 LMH Competizione est désormais dans sa configuration complète et réelle, et l'intention pour la saison 2023 reste de participer au WEC, course par course, dès que la voiture sera homologuée par la FIA. En attendant, nous allons enchaîner les kilomètres en collaboration avec Vector Sport pour être prêts le plus rapidement possible."

L'ambition déjà affichée auparavant par Berro pour Motorsport.com est que la Tipo 6 fasse ses débuts lors de la manche du Championnat du monde d'Endurance organisée à Monza début juillet.

Cette LMH est propulsée par un V6 bi-turbo de 3 litres développé pour Isotta Fraschini par HWA, en Allemagne, et équipée d'un système hybride sur l'essieu avant développé par Bosch. Sur le plan aérodynamique, elle a été conçue en utilisant la soufflerie Williams, le châssis et la carrosserie étant l'œuvre d'ARS Technologies, une entreprise italienne spécialisée dans les composites.

Isotta Fraschini a également établi un plan pour devenir un constructeur automobile authentique. La Competizione sera l'une des trois versions de la Tipo 6 : il y aura également une version piste appelée "Pista" et une voiture de route appelée "Strada". Des versions clientes de la LMH seront également disponibles.

Le président d'Isotta, Alessandro Fassini, ancien pilote WRC, a annoncé un investissement de 100 millions d'euros dans la marque lors de la présentation, ainsi que le projet de construire un total de 50 Tipo 6 sur une période de cinq ans. Une nouvelle supersportive biplace est également en cours de développement pour 2026.