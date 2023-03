Peugeot proche d'une fiabilité "acceptable" avec la 9X8

Charger le lecteur audio

Le retour de Peugeot au plus haut niveau de l'Endurance mondiale ne s'est pas déroulé dans la facilité, la faute à des problèmes de fiabilité qui étaient attendus lors de son arrivée dans le WEC en fin de saison 2022. Si les difficultés de Monza et de Fuji n'ont donc pas véritablement pris de cours la marque française, les problèmes rencontrés à Bahreïn ont été moins bien vécus car beaucoup de travail avait été fait pour les éviter.

Depuis la fin de la campagne précédente, Peugeot travaille d'arrache-pied pour être prêt pour sa première saison complète dans le Championnat du monde d'Endurance, qui débute dans deux semaines du côté de Sebring. Trois tests d'endurance ont ainsi été effectués durant l'hiver, avec la mise en place de runs de simulation de 30 heures.

Activement impliqué dans ce travail, Loïc Duval affiche une certaine confiance quant à la préparation de la 9X8 en vue du début d'exercice 2023. "Nous avons fait de très gros progrès [sur le plan de la fiabilité]. Nous avons fait beaucoup de kilomètres pendant l'hiver. Donc oui, je suis assez confiant et je pense que tout va bien se passer."

"Sebring va être un test difficile parce qu'on n'a pas de circuit aussi exigeant en Europe, donc on n'a pas pu effectuer de tests dans ce genre de conditions avec une piste aussi bosselée, ce sera donc un peu une inconnue pour nous. Mais ensuite, nous reviendrons à des pistes plus standard qui devraient nous convenir."

"Les progrès et le travail qui ont été faits par les gars ont été assez énormes pendant l'hiver. Je pense que nous avons atteint un point qui est assez acceptable en termes de fiabilité. Désormais, nous allons voir où nous en sommes lors des premières courses."

Loïc Duval

Peugeot fera partie d'une catégorie Hypercar élargie à 13 voitures régulières en 2023, avec les nouveaux venus Ferrari, Porsche, Cadillac et Vanwall qui rejoindront les titulaires Toyota et Glickenhaus. Duval considère Toyota comme le grand favori de la nouvelle saison, grâce à ses succès avec la GR010 Hybrid en 2021-2022, mais il a également prévenu qu'il ne fallait pas négliger les nouveaux constructeurs.

À la question de savoir s'il se sentait prêt à l'approche de la saison, il a répondu : "Je ne pense pas que l'on se sente toujours [totalement] prêt, il est toujours trop tôt. Pour la plupart des équipes comme Ferrari, Porsche et nous-mêmes, nous sommes des nouveaux venus. Si vous êtes Toyota, c'est peut-être un peu différent, mais nous avons fait du mieux que nous pouvions."

"Nous avons travaillé très dur, nous travaillons encore très dur et tout le monde est à fond. Nous sommes prêts à démarrer. Nous savons que ce sera un défi très difficile à relever. Nous savons que le principal concurrent à l'heure actuelle est Toyota, c'est certain. C'est celui qui doit être battu."

"Mais nous savons aussi que la compétition avec tous les autres sera vraiment difficile. Mais cela rend aussi l'histoire assez belle, assez intéressante, d'entrer dans cette nouvelle ère avec autant d'équipes, de pilotes et de constructeurs."

"Cela rendra la victoire encore plus agréable. Ça va être difficile, mais je pense que tout le monde recherche ce genre de défis dans la vie, surtout quand on est pilote ou sportif. Plus c'est difficile, plus la victoire est belle à la fin. Je suis assez heureux de commencer cette nouvelle saison, cette nouvelle ère avec tous ces gars et j'ai hâte d'y être."

