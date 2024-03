Peugeot surpris par les gains de performance avec la 9X8 2024

Alors que Peugeot a présenté la nouvelle version de sa 9X8, désormais équipée d'un aileron arrière traditionnel, le constructeur français a constaté que le passage à des pneus de 29 cm de large à l'avant et 34 cm à l'arrière a généré un gain de performance plus important que prévu.

"Nous avons décidé d'opter pour ces dimensions de pneus en sachant qu'elles avaient plus de potentiel", a déclaré Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot Sport. "Nous avons découvert en essais qu'elles avaient encore plus de potentiel que ce que nous avions prévu dans nos simulations, ce qui nous a surpris."

Les premiers tests ont confirmé que les améliorations apportées à la 9X8, qui comprennent une nouvelle répartition du poids et une nouvelle aérodynamique, l'ont rendue moins sensible aux différentes configurations des circuits. Il s'agissait du point faible principal de la première itération de la 9X8 : compétitive au Mans et à Monza l'an passé, et au Qatar cette saison, la LMH a éprouvé des difficultés plus ou moins importantes sur les autres circuits du calendrier WEC.

"Le niveau de gain de performance par rapport à l'ancienne voiture dépendra du circuit mais la nouvelle voiture est toujours plus rapide et plus performante au niveau de la gestion et de l'homogénéité des pneus", a indiqué Jansonnie.

Le directeur technique a ajouté qu'il s'attendait à ce que la 9X8 2024 soit "plus robuste" en matière de performance sur différents types de tracés, et il a affirmé que le passage aux pneus 29/34 donnerait également à Peugeot "plus de potentiel pour les années à venir" en ce qui concerne le développement.

Le Lion aspire à "se battre pour les podiums et quelques victoires de manière régulière" au cours de la saison 2024 du WEC, a déclaré Jansonnie.

Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Photo by: Peugeot Sport

La 9X8 2024, qui fera ses débuts aux 6 Heures d'Imola fin avril, a déjà parcouru entre 7000 et 8000 kilomètres depuis sa première sortie, fin 2023, au cours de deux simulations sur le Paul-Ricard et le Motorland Aragón, en préparation des 24 Heures du Mans en juin prochain. "Nous sommes en plein milieu de la saison de préparation pour Le Mans et la plupart des tests que nous effectuons sont des tests d'endurance", a confirmé Jansonnie.

Les 24 Heures du Mans 2023 ont été l'une des meilleures épreuves pour Peugeot : la 9X8 #94, partagée par Loïc Duval, Gustavo Menezes et Nico Müller, a figuré aux avant-postes du samedi soir jusqu'à la mi-course. Et Jansonnie pense que le changement de concept n'écornera pas les chances de Peugeot dans la Sarthe cette année.

"Notre concept, aérodynamique et pneumatique, a probablement été moins pénalisant au Mans qu'ailleurs. Nous pensons pouvoir atteindre les mêmes performances avec la nouvelle voiture qu'avec l'ancienne. En dehors de la performance, on apprend tellement de choses en participant à cette course année après année. Nous avons beaucoup appris de la course de l'année dernière. Je pense qu'avec la nouvelle voiture, nous pourrons continuer sur cette lancée et être aussi performants au Mans cette année que l'année dernière."